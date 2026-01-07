Madurova odjeća zapalila internet i pokrenula nagađanja: Otkriveno zašto je u 48 sati promijenio četiri kombinacije

Učestala promjena odjeće koju je nosio venezuelski predsjednik Nicolás Maduro nakon zarobljavanja izazvala je val nagađanja na internetu. Slike i videozapisi koji kruže internetom prikazuju Madura prvo u sivoj trenirci Nike Tech nedugo nakon što je pritvoren 3. siječnja, a zatim u nizu jakni i majica s kapuljačom tijekom sljedećih privođenja.

Do trenutka kada se 5. siječnja pojavio na sudu u New Yorku, bio je odjeven u standardnu ​​zatvorsku odjeću, što je bila najmanje četvrta promjena odjeće u manje od 48 sati.

Komentatori na društvenim mrežama šalili su se da se Madurove odjevne kombinacije mijenjaju brže nego na modnoj reviji, a bilo je i onih koji su tvrdili da je operacija bila psihološki manevar koji je orkestrirala CIA, tvrdeći da je Maduro inscenirao predaju i pristao na suradnju u zamjenu za blagu kaznu, potencijalno razotkrivajući mreže trgovine drogom ili sheme stranog uplitanja.

Usred online ludila pojavilo se znatno jednostavnije objašnjenje - drastična razlika u temperaturi između Venezuele i New Yorka, gdje su temperature pale s otprilike 25 °C na -1 °C.

Prema izvješćima, po dolasku u sjedište DEA-e na Manhattanu 63-godišnji Maduro, za kojeg se kaže da je pod stalnim liječničkim nadzorom, pokazivao je rane znakove hipotermije, zbog čega su dužnosnici više puta morali prilagoditi njegovu odjeću. Iznenadna izloženost hladnom, vlažnom zraku njujorške zime može izazvati ozbiljne respiratorne probleme, uporan kašalj i ekstremni umor.

Kako bi ga zaštitili, DEA mu je osigurala više slojeva odjeće: tešku crnu jaknu koja se potpuno zatvarala, dodatni džemper koji je virio iz rukava i debelu kapuljaču. Nije jasno je li Maduro nosio Nikeovu trenirku kada je zarobljen ili su mu je kasnije dale američke snage, piše Daily Mail.

Nicolas Maduro Foto: Truth Social/Screenshot

Još jedna zamjena odjevne kombinacije bila je plavi džemper, koji proizvodi Origin USA, marka odjeće za aktivnosti na otvorenom sa sjedištem u Maineu. Tvrtka je u subotu objavila fotografije Madura na kojima pokazuje dva palca gore i nosi Patriot Blue RTX, dok su agenti DEA-e pozirali pored njega.

Nicolas Maduro nakon što je sletio na aerodrom Stewart Foto: Screenshot

Internetska nagađanja

Iako je razlog promjene garderobe bilo hladno vrijeme, internet je sugerirao da je u igri nešto zlokobnije.

"Nicolas Maduro mijenja odjeću više nego član glumačke ekipe SNL-a. Kao da je njegovo uhićenje bilo više kazalište nego sadržaj. Nije da mi se ne sviđa njegovo javno poniženje", objavio je jedan korisnik X-a.

"Nije li se ta vojna operacija činila neobično lakom? Izgleda prilično sretno i opušteno za čovjeka koji se suočava s doživotnim zatvorom", napisao je drugi korisnik X-a.

Objavljena snimka Nicolasa Madura u pritvoru Foto: Reuters/Screenshot

No, tijekom Madurova svakodnevnog pojavljivanja u medijima dva su odjevna komada ostala nepromijenjena - debele bijele čarape i natikače.

Obuća je standardna u američkim saveznim pritvorskim ustanovama, osmišljena kako bi se spriječilo zatvorenike da koriste cipele kao oružje ili alate za samoozljeđivanje, a istovremeno im se ograničava sposobnost brzog kretanja.

Maduro i njegova supruga Cilia Flores pojavili su se na sudu u ponedjeljak, oboje u plavoj majici kratkih rukava s narančastom ispod i smeđim zatvorskim hlačama.