Posjetila supruga koji služi četiri doživotne kazne: Nikad nije izašla iz zatvora

Supruga muškarca iz Kalifornije koji služi doživotnu kaznu zatvora zbog četiriju ubojstava umrla je tijekom noćnog posjeta prošle godine, a sada je njezin suprug optužen da ju je ubio.

David Brinson (55) optužen je za ubojstvo Stephanie Diane Dowells (62), koja je u studenom 2024. godine zadavljena zatvoru Mule Creek State Prison u Ioneu, piše People.

U studenom prošle godine, nešto poslije dva ujutro, Brinson je nazvao zatvorske službenike i rekao im da je njegova supruga izgubila svijest. Zaštitari su je počeli oživljavali i pozvali hitnu pomoć. Nisu je uspjeli spasiti te su je proglasili mrtvom u 2:51. Liječnici su zaključili da je zadavljena.

David Bronson Foto: California Department of Corrections and Rehabilitation

Osuđen za ubojstva četvorice muškaraca

Dowells, po zanimanju frizerka frizerka, živjela je u Inglewoodu u Kaliforniji sa sinom, njegovom suprugom i njihovim malim djetetom.

Njezin suprug David Brinson 1993. godine osuđen je za ubojstvo četvorice muškaraca tijekom pljačke te je osuđen na četiri uzastopne doživotne kazne zatvora bez mogućnosti pomilovanja.

"Iako ništa ne može vratiti Stephanie njezinoj obitelji, ovo je prvi korak prema postizanju pravde za njezino brutalno ubojstvo. Zahvaljujemo se okružnom tužitelju na ispravnoj odluci. Ovo i druga ubojstva nikada se nisu smjela dogoditi i država ih je mogla spriječiti", rekao je odvjetnik obitelji Dowells.

Brinson se još nije izjasnio o krivnji za optužbu za ubojstvo, a prvi put će se pojaviti na sudu u rujnu.

Još jedna žena ubijena u istom zatvoru

Dowells je bila druga osoba u nekoliko mjeseci koja je umrla u zatvoru Mule Creek State Prison tijekom obiteljskog posjeta.

Tania Thomas (47) ubijena je u srpnju 2024. dok je posjećivala svog supruga Anthonyja Curryja u istom zatvoru u sjevernoj Kaliforniji. Curry je optužen za njezino ubojstvo i izjasnio se da nije kriv.

Curry služi doživotnu kaznu zbog pokušaja ubojstva, uz dodatnih 13 godina zbog krađe automobila.

Riebe je rekao da su ubojstva Dowells i Thomas prvi nasilni incidenti tijekom obiteljskih posjeta u Mule Creeku koje je vidio u više od 25 godina koliko je tužitelj okruga.