Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
KOBNI POSJET

Posjetila supruga koji služi četiri doživotne kazne: Nikad nije izašla iz zatvora

Piše I. B., 18. kolovoza 2025. @ 10:07 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Afp
Muškarac služi četiri doživotne kazne zbog ubojstva četvorice muškaraca.
Najčitanije
  1. Vozač ZET-ova autobusa napadnut nožem
    Linija 225

    Užas u Zagrebu: Izboden vozač autobusa!
  2. Podmetnut požar - 1
    SNIMLJEN PIROMAN

    Žena snimila osobu koja je podmetnula požar u Makarskoj: Vatrogasci brzo intervenirali
  3. Obraćanje Aleksandra Vučića
    Nakon velikih nereda

    Vučić se obratio naciji zbog prosvjeda pa se okomio na poznate Hrvate: Dvojicu nazvao okorjelim ustašama

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Bivši srpski ministar podvrgnut novoj operaciji
GORAN VESIĆ
Bivši srpski ministar, uhićen u istrazi tragedije u Novom Sadu, hitno operiran: "Stanje mu se pogoršalo"
Šokirani djelatnici ZET-a: "Naš je kolega dobio ubod blizu srca!"
Posjetit će ga gradonačelnik
Šokirani zetovci: "Naš je kolega dobio ubod blizu srca!"
Počelo rušenje tvornice Varteks u Varaždinu
tekstilni div
FOTO Počelo rušenje legendarne tvornice: Gradit će se šoping-centar
Muškarac iz Požege se utopio na jezeru u BiH, tragaju za tijelom
Istraga u tijeku
Slavonac nestao na jezeru u susjedstvu, ronioci tragaju za tijelom
U teškoj nesreći kod Mostara poginula 16-godišnjakinja
UŽAS NA MAGISTRALI
Stravični prizori s mjesta nesreće u susjedstvu: Poginula je maloljetnica, auto je potpuno smrskan
Jadranska Kosor prozvala EK i Von der Leyen: Podržavaju vlast, a građani stradavaju
Prozvala Europsku komisiju
Kosor: Nesposobna Von der Leyen i dalje podržava vlast u susjednoj državi
Vozač zagrebačkog autobusa pronađen ozlijeđen
Linija 225
Užas u Zagrebu: Izboden vozač autobusa!
JVP Makarska: Suhrađanka snimila mogućeg piromana, policija reagirala
SNIMLJEN PIROMAN
Žena snimila osobu koja je podmetnula požar u Makarskoj: Vatrogasci brzo intervenirali
Zelenski se nada da će zajednička snaga Ukrajine i Zapada prisiliti Rusiju na mir
hoće li biti mira?
Zelenski stigao u Washington, Trump mu poslao jasnu i oštru poruku
Izvanredno obraćanje Aleksandra Vučića: "Ugrozili su nam sve vrijednosti"
Nakon velikih nereda
Vučić se obratio naciji zbog prosvjeda pa se okomio na poznate Hrvate: Dvojicu nazvao okorjelim ustašama
Cijena ovog mesa skočila za sto posto, a stočara je sve manje: "Bez mladih ljudi nema ništa, ne može nas podići baba od 90 godina"
velika potražnja
Cijena ovog mesa skočila je za sto posto, a stočara sve manje: "Bez mladih nema ništa, ne može nas podići baba od 90 godina"
Muškarac se utopio na unutarnjem bazenu u Varaždinu
Očevid u tijeku
Muškarac se utopio u gradskom bazenu, nisu ga uspjeli spasiti
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
JVP Makarska: Suhrađanka snimila mogućeg piromana, policija reagirala
SNIMLJEN PIROMAN
Žena snimila osobu koja je podmetnula požar u Makarskoj: Vatrogasci brzo intervenirali
Vozač zagrebačkog autobusa pronađen ozlijeđen
Linija 225
Užas u Zagrebu: Izboden vozač autobusa!
Izvanredno obraćanje Aleksandra Vučića: "Ugrozili su nam sve vrijednosti"
Nakon velikih nereda
Vučić se obratio naciji zbog prosvjeda pa se okomio na poznate Hrvate: Dvojicu nazvao okorjelim ustašama
show
Marko Bošnjak podijelio prvu fotografiju s partnerom Španjolcem
dolazi iz španjolske
Marko Bošnjak na društvenim mrežama prvi put pokazao partnera
Šime Elez, kojeg povezuju s Majom Šuput ima novi imidž
odvažan korak!
Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
zdravlje
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
Za bolju probavu
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
zabava
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Ispod cerade dočekalo je jezivo iznenađenje, pobjegla glavom bez obzira
Jao...
Ispod cerade dočekalo je jezivo iznenađenje, pobjegla glavom bez obzira
tech
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
sport
Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
spektakl
VIDEO Da se naježiš: Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
kažnjen je!
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
Garcia nakon Slaven Belupa hvalio Bambu, Pukštasa i Sigura, poziva na strpljenje
Nakon pobjede
Garcia pozvao na strpljenje navijača i otkrio što mu je Rebić rekao na poluvremenu
tv
Zlatni kavez: U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
ZLATNI KAVEZ
U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
Leyla: Nada je jedino što im preostaje - saznajte što donose nove epizode serije ''Leyla''
LEYLA
Nada je jedino što im preostaje - saznajte što donose nove epizode serije ''Leyla''
putovanja
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Mračno doba
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Najkompliciraniji nadvožnjak na svijetu
Najkompliciraniji na svijetu
Petlja na pet razina: Suludi nadvožnjak na kojem, ako propustite svoj izlaz, možete ostati i čitav dan
novac
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
lifestyle
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Mirela Holy u špagericama i predobrim hlačama na špici
MODNI POGODAK!
Mirela Holy: Predobre hlače uz koje crne špagerice s platformom pristaju zakon
Zašto češće jesti dinju
I FINO MIRIŠI
Pet razloga zbog kojih ćete željeti još češće zagristi u sočnu dinju
sve
Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
spektakl
VIDEO Da se naježiš: Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
kažnjen je!
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene