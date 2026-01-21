Uhvaćen prevarant: Uzimao novac za najam stana, prodaju bicikla, a nećete vjerovati što je učinio čovjeku iz Rijeke

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje šest prijevara na štetu više osoba.

Sumnja se da je osumnjičeni, u tri navrata tijekom listopada 2025., putem društvene mreže stupio u kontakt s oštećenima vezano za njihove objavljene oglase o traženju stana u najam, lažno se predstavio nakon čega ih je doveo u zabludu o iznajmljivanju stana na području Trešnjevke.

Po prethodnom odgovoru, istog dana bi se našao s oštećenima, koji su mu unaprijed predali novac za najam, na što im je on dao adresu stana te lozinku za ulaz. Po dolasku na adresu na kojoj se trebao nalaziti dogovoreni stan za najam, lozinka za ulaz bila je netočna dok u jednom slučaju nije niti postojao sustav za unos lozinke za ulazna vrata. Nakon što su pokušavali ponovno stupiti u kontakt s osumnjičenim, on se prestajao javljati na pozive, nakon čega su shvatili da su prevareni.

Nadalje, sumnja se da je osumnjičeni 32-godišnjak na društvenoj mreži, u lipnju 2025. oglasio lažni oglas vezano za prodaju bicikla te u listopadu 2025. za igraću konzolu. Nakon što su mu se oštećeni javili na njegov oglas, poslao im je fotografije i time ih doveo u zabludu oko prodaje. Na već uhodan način, dogovorio je dolazak oštećenih na adresu radi primopredaje. Ne sumnjajući u istinitost navoda, oštećeni su mu predali novac, ali bicikl niti igraću konzolu nisu preuzeli.

Vezano za preuzimanje bicikla koristio se izgovorom da se ide presvući u stan te će tada zajedno otići po bicikl, međutim na dogovoreno mjesto više nije došao.

Za preuzimanje igraće konzole koristio se izgovorom da će biti dostavljena autobusom na Autobusni kolodvor Zagreb. Po dolasku na autobusni kolodvor, oštećeni je došao do saznanja kako autobus prijevoznika koji je čekao, nije niti prometovao, pri čemu ga je osumnjičeni nastavio održavati u zabludi raznim izlikama oko dostave igraće konzole, a nakon čega se prestao javiti na njegove telefonske pozive.

Tu nije bio kraj njegovim prevarama. Lažnim prikazivanjem činjenica oštećenog je doveo u zabludu, pritom navodeći da želi postati djelatnik njegovog trgovačkog društva te da je voljan za navedeno trgovačko društvo izvoditi razne građevinske radove na području Rijeke, ali da trenutačno nema financijskih sredstava za doći u Rijeku gdje se izvode radovi, u što je oštećeni, ne sumnjajući u istinitost navoda i povjerovao.

Istog je dana oštećeni s ciljem da osumnjičenog preveze do mjesta rada u Rijeci, po dogovoru, došao na adresu na području Trešnjevke, kojom prilikom ga je osumnjičeni održavao u zabludi, lažno navodeći da mu posudi 250 eura. Nakon što je uzeo novac, lažno je naveo da će ubrzo doći, nakon čega je otišao i nije se više vratio. Također, nije se zaposlio kao djelatnik navedenog trgovačkog društva, niti je vratio posuđeni novac već ga je protupravno zadržao za sebe.

Ukupna materijalna šteta počinjenja ovim kaznenim djelima iznosi oko 2.300 eura.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.