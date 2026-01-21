Vučić najavio dolazak letećih taksija u Srbiju: "Nadam se da će narod biti ponosan"

U Srbiju stižu leteći taksiji. Ministar financija Siniša Mali i glavni komercijalni direktor tvrtke Archer Aviation Nikhil Goel potpisali su u srijedu u Davosu Sporazum o partnerstvu, koji će biti okvir za suradnju srbijanske vlade i te tvrtke u uvođenju usluga električnog zračnog taksija u Srbiji.

Time je Archer formalno postao odabrani partner Srbije za zračne taksije i službeni partner zračnih taksija za Expo 2027, koji će se održati od svibnja do kolovoza 2027. u Beogradu, javlja B92.

U skladu sa Sporazumom, Srbija ima mogućnost kupnje početne flote zrakoplova Midnight Flight. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je također u Davosu, rekao je da je oduševljen.

"Oduševljen sam što smo imali priliku potpisati ugovor s Archer Aviation. Važno nam je surađivati s jednom od najboljih i najjačih tvrtki na svijetu u pogledu tehnologije, donijeti najmoderniju, najsuvremeniju američku tehnologiju u Srbiju i biti dugoročni partneri.

Nadam se da će građani Srbije biti ponosni na svoju zemlju. Još imamo puno toga za napraviti i nešto više od godinu dana priprema, ali vjerujem da će narod Srbije biti više nego zadovoljan svime što možemo predstaviti kroz naše partnerstvo za Expo", kazao je Vučić.