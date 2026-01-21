Tijesna odluka! Suspendiran veliki trgovinski sporazum s Mercosurom, na potezu je najviši sud Europe

Zastupnici Europske unije u srijedu su glasali za odgodu ratifikacije velikog sporazuma o slobodnoj trgovini sa skupinom južnoameričkih zemalja Mercosur zbog zabrinutosti oko zakonitosti tog dogovora.

Na glasovanju u Strasbourgu u Francuskoj, zastupnici su tijesnom većinom odlučili poslati sporazum EU-Mercosur na razmatranje najvišem sudu Europe kako bi se utvrdilo je li u skladu s ugovorima Unije. Rezultat je bio 334 glasa za, 324 protiv i 11 suzdržanih.

Glasanje o trgovinskom sporazumu Foto: Afp

Parlament ne može glasati o odobrenju sporazuma dok Europski sud pravde ne donese odluku, a taj bi postupak mogao potrajati mjesecima.

Dugoočekivani sporazum o slobodnoj trgovini potpisan je u subotu. Na njemu se radilo 25 godina, a cilj mu je bio ojačati trgovinske veze u vrijeme rastućeg protekcionizma i trgovinskih napetosti diljem svijeta.

Sporazum se smatrao jednim od ključnih prioriteta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja ga je provela kroz važno glasovanje 9. siječnja među čelnicima 27 država članica EU-a. "Što više trgovinskih partnera imamo diljem svijeta, to smo neovisniji", rekla je von der Leyen na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, osvrćući se na Mercosur i još jedan trgovinski sporazum koji je u pripremi s Indijom.

Uz potporu južnoameričkih zemalja poznatih po uzgoju goveda te europskih industrijskih interesa, sporazum ima za cilj postupno ukinuti više od 90 posto carina na robu, od argentinske govedine do njemačkih automobila, čime bi se stvorila jedna od najvećih zona slobodne trgovine na svijetu i pojeftinila kupnja za više od 700 milijuna potrošača.

EK žali zbog odluke Parlamenta

Europska komisija priopćila je da "snažno žali" zbog odluke Parlamenta. Ipak, moćno izvršno tijelo EU-a može sporazum privremeno primjenjivati do konačne odluke. Očekuje se da će čelnici EU-a o daljnjim koracima raspravljati na izvanrednom summitu posvećenom transatlantskim odnosima u četvrtak.

U objavi na društvenim mrežama, njemački kancelar Friedrich Merz odluku Europskog parlamenta opisao je kao žalosnu, javlja AP News.

"Pogrešno procjenjuje geopolitičku situaciju. Uvjereni smo u zakonitost sporazuma. Nema daljnjih odgoda. Sporazum se sada mora privremeno primjenjivati", napisao je Merz.

Bernd Lange, predsjednik parlamentarnog odbora za trgovinu, izjavio je da je glasovanje "apsolutno neodgovorno" i "vrlo štetno za naše gospodarske interese".

Protivnici bi, prema njegovim riječima, trebali jednostavno glasovati protiv ratifikacije umjesto da koriste taktike odugovlačenja pod krinkom pravne provjere, napisao je na X-u.

Vešligaj: "Uspjeli smo!"

Hrvatski europarlamentarac Marko Vešligaj, jedini hrvatski član Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlameta, je otpočetka protiv ovakvog sporazuma.

"Uspjeli smo! Sporazum sa zemljama Mercosura zasad je stopiran! Sve ide na sud Europske unije koji će odlučiti jesu li nejednaki uvjeti za poljoprivrednike u Europskoj uniji i zemljama Mercosura valjani, odnosno je li cijeli sporazum sa zemljama Mercosura u skladu sa zakonodavstvom EU ili nije.

Jasna je današnja poruka iz Strasbourga svima koji nisu slušali poljoprivrednike, jasna je to poruka i Vladi RH koja je glasala za ovaj sporazum. Većina zastupnika u Europskom parlamentu ipak smatra da su mnoge stvari upitne unutar njega i pokazuje da smo bili u pravu kada smo uporno upozoravali da ga u ovakvom obliku ne smijemo prihvatiti! Sada čekamo ocjenu suda", ustvrdio je Vešligaj u srijedu.