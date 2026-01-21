VIDEO Apokaliptične snimke iz zraka: Pogledajte lančani sudar stotinu vozila

Nevjerojatne snimke iz zraka, zabilježene dronom, otkrile su razmjere goleme lančane prometne nesreće u kojoj je u ponedjeljak na autocesti u američkoj saveznoj državi Michigan sudjelovalo više od 100 vozila. Do sudara je došlo u uvjetima takozvane bijele svjetlosti, kada snijeg i vjetar gotovo u potpunosti onemogućuju vidljivost.

Reporter CNN-a Danny Freeman opisao je snimke kao jednostavno nevjerojatne, ističući da prizori iz zraka jasno pokazuju kaos na autocesti.

Prema njegovim riječima, sudar se dogodio oko 38 kilometara jugozapadno od grada Grand Rapidsa. Snimke prikazuju vozila nagomilana jedno na drugo duž dionice autoceste koja se proteže kilometrima.

Policajac Jake Sparks iz ureda šerifa okruga Ottawa potvrdio je da je u nesreći ozlijeđeno najmanje deset osoba.

"Srećom, svi su zadobili lakše ozljede, na čemu smo izuzetno zahvalni", rekao je Sparks. Ozlijeđeni su kolima hitne pomoći prevezeni u lokalne bolnice. Osim toga, oko 25 ljudi koji su ostali zaglavljeni na mjestu nesreće evakuirano je autobusima i prevezeno u obližnju srednju školu, gdje su se mogli ponovno spojiti s obitelji i prijateljima koji su ih odvezli s tog područja.

Zbog opsega nesreće i složenog uklanjanja vozila, policija je zatvorila oko osam kilometara autoceste kako bi se omogućilo čišćenje terena i siguran prolazak hitnih službi.

Sparks je upozorio da mnogi vozači precjenjuju vlastite sposobnosti. "Ljudi često misle da su sigurni vozači i da vremenski uvjeti na njih ne utječu. No ne možete kontrolirati ono što rade drugi vozači", rekao je, piše Yahoo.

Dodao je da kombinacija slabe vidljivosti i smanjene mogućnosti zaustavljanja na snježnim ili zaleđenim cestama često ne ostavlja prostora za reakciju.