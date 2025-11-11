Trebao bi to biti kraj kaosa, ali postavlja se važno pitanje: Kako će se suprotstaviti Trumpu u budućnosti?

U ponedjeljak je Senat podržao potrebne mjere za okončanje najduže blokade američke vlade u povijesti koja traje već 41 dan, nakon što se osam članova demokratske opozicije odlučilo prikloniti republikanskoj većini.

Za konačnu verziju zakona svoj je glas dalo 60 senatora, a njih 40 je bilo protiv.

Proces još nije okončan, ali se očekuje da više nema prepreka za ponovno otvaranje vlade. Zakon još treba podržati Zastupnički dom, koji bi trebao o tome odlučivati u srijedu. Nakon što prođe i tu instancu, zakon će biti upućen u Bijelu kuću na potpis američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Senatori s radom započeli u 11 sati po lokalnom vremenu, a o ključnom zakonu za okončanje blokade vlade su se izjasnili nešto poslije 21 sat.

U trenutku objave o osvajanju zakona većina senatora je već napustila prostoriju. No, oni koji su ostali pljeskom su pozdravili odluku koja bi trebala donijeti olakšanje za oko 1,4 milijuna zaposlenika koji su više od mjesec dana na neplaćenom godišnjem odmoru ili rade bez da su za to primili plaću te za milijune drugih Amerikanaca. To bi trebao biti i kraj kaosa u američkim zračnim lukama, gdje su zbog nedostatka kontrolora leta bili prisiljeni otkazati 2000 letova, a više od 7000 ih je bilo u kašnjenju.

"Ponovno ćemo otvoriti vladu, osigurat ćemo da savezni zaposlenici prime naknadu koju su zaradili i koju zaslužuju", rekla je republikanska senatorica Susan Collins, koja je odigrala ključnu ulogu u izradi zakona.

Među demokratskim senatorima bilo je mnogo razočaranih i zabrinutih za buduće poteze stranke. Većina ih je željela ustrajati u blokadi i čekati da republikanci popuste na mjerama u zdravstvu. Nakon ovog kompromisa, podržanog od strane osam senatora iz redova oporbe, opravdano se postavlja pitanje kako će se demokrati suprotstaviti republikancima i predsjedniku Trumpu u budućnosti.