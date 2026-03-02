FOTO Još jedan ubojit prvijenac: Amerikanci u napadima na Iran koristili i svoj trenutno najjači projektil za sustav HIMARS

Oružje koje je u operativnu uporabu u SAD-u uvedeno tek prije nepune dvije godine sada je prvi put upotrijebljeno u stvarnoj borbi. Američka vojska koristila je i projektile Precision Strike Missile (PrSM) u aktualnim napadima na Iran, čime je zabilježena prva poznata borbena uporaba tih projektila.

Riječ je o projektilu koji ima znatno veći domet u odnosu na prethodni sustav Army Tactical Missile System (ATACMS) i kojise ispaljuje s HIMARS platforme, koju se intenzivno koristi i u Ukrajini za napade na ruske ciljeve.

Središnje zapovjedništvo Oružanih snaga SAD-a (CENTCOM) objavilo je niz fotografija koje prikazuju prva 24 sata Operacije "Epski bijes" protiv Irana. Među objavljenim snimkama nalazi se jasna fotografija lansiranja projektila PrSM iz mobilnog višecjevnog raketnog sustava M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Kanadski kolumnist za obranu i sigurnost Colby Badhwar prvi je u objavi na platformi X uočio projektil PrSM u objavljenom materijalu, istaknuvši prepoznatljivu konfiguraciju repnih stabilizatora po kojoj se razlikuje od sustava ATACMS.

🚨 BREAKING: Precision Strike Missile makes its combat debut against Iran! https://t.co/1teOR7xcO5 pic.twitter.com/Iynf1QtM5V — Colby Badhwar 🇨🇦🇬🇧 (@ColbyBadhwar) March 1, 2026

Dodatna fotografija prikazuje HIMARS opremljen dvostrukim spremnikom streljiva, što je u skladu s konfiguracijom projektila PrSM. Američki višecjevni raketni sustavi M142 HIMARS i M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS), koriste spremnike standardiziranih dimenzija. Spremnik za ATACMS sadrži jedan projektil, dok spremnik za PrSM prima dva. Oba lansera mogu ispaljivati i rakete kalibra 227 milimetara, uključujući navođene inačice, koje dolaze u spremnicima sa šest projektila.

Prošireni domet, širi spektar ciljeva i nove sposobnosti

Projektil PrSM donosi znatno povećanje dometa. Osnovna inačica, označena kao Increment 1, dokazala je sposobnost pogađanja ciljeva udaljenih najmanje 500 kilometara. Američka kopnena vojska nastoji taj domet proširiti na oko 650 kilometara te razvija inačicu sposobnu dosegnuti najmanje 1000 kilometara. Najdalekometnije inačice sustava ATACMS, za usporedbu, imaju domet oko 300 kilometara.

Mjesta s kojih su projektili PrSM lansirani u sklopu Operacije Epski bijes nisu objavljena, piše portal Thw War Zone. Ipak, gotovo dvostruko veći domet znatno povećava broj iranskih ciljeva koji se mogu držati pod prijetnjom iz regionalnih položaja.

Balistički projektili pri završnoj fazi leta postižu velike brzine, što ih čini osobito prikladnima za napade na vremenski osjetljive ciljeve, poput iranskih lansera projektila i sustava protuzračne obrane. Visoka brzina otežava njihovo presretanje te povećava sposobnost probijanja utvrđenih objekata, kakvi su česti u Iranu. Uporaba takvih projektila u početnoj fazi sukoba imala bi smisla radi neutralizacije protuzračne obrane i radarskih položaja prije daljnjih i dubljih napada na iranski teritorij.

Poruka i Kini?

Borbena uporaba PrSM-a može poslati poruku i drugim američkim suparnicima, poput Kine. Produženi domet često se razmatra u kontekstu mogućih sukoba u Tihom oceanu. U razvoju je i protubrodska inačica Increment 2, opremljena dodatnim sustavom za navođenje radi pogađanja pokretnih ciljeva, kao i verzije sposobne raspoređivati samoubilačke bespilotne letjelice samoubilačke ili male precizno navođene bombe.