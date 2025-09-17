Upozorenje iz SAD-a: "Odbijamo vize svima koji slave Kirkovo ubojstvo, pregledavat ćemo profile"

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da State Department "najvjerojatnije odbija vize" ljudima koji "slave" ubojstvo Charlieja Kirka.

Rubio je komentirao prijetnje Trupove administracije koja je najavila kažnjavanje "govora mržnje" nakon ubojstva predsjednikovog saveznika prošlog tjedna. Administracija je već bila agresivna u svojoj politici poništavanja i odbijanja viza, blokirajući studente povezane s prosvjedima protiv rata u Gazi, većinu osoba s putovnicom Palestinske uprave te članove Palestinske uprave i Palestinske oslobodilačke organizacije, prenosi CNN.

Zamjenik državnog tajnika Christopher Landau prošli je tjedan rekao da je naložio konzularnim službenicima, koji su uključeni u dodjeljivanje viza, da "poduzmu odgovarajuće mjere" protiv ljudi koji "hvale, racionaliziraju ili omalovažavaju" Kirkovu smrt. Naložio im je da prate komentare na društvenim mrežama u kojima se navodno identificiraju te osobe.

Rubio tvrdi da se politika "ne odnosi samo na Charlieja Kirka".

"Ako ste stranac i slavite atentat na nekoga tko je negdje govorio, mislim da vas ne želimo u zemlji. Zašto bismo htjeli dati vizu nekome tko misli da je dobro što je netko ubijen na javnom trgu? To je za mene samo zdrav razum", poručio je.

Nije rekao koliko je točno viza osoba za koje je State Department odlučio da "slave" Kirkovu smrt odbijeno, ni pod kojim ovlastima su blokirane.

"Siguran sam da će neki biti opozvani. Ne nedostaje idiota diljem svijeta koji su odlučili da je odlična ideja ubiti nekoga. Usput, loše je što imamo ljude koji su američki državljani i koji se tako osjećaju", poručio je Rubio.

Kršenje Prvog amandmana

Harold Hongju Koh, bivši pravni savjetnik State Departmenta, rekao je da je opoziv viza na temelju izjava o Kirkovoj smrti "kršenje Prvog amandmana".

"Ne bi trebalo biti važno slažete li se s onim što kažu ili ne, ali ideja da zbog ovoga gube vizu u biti krši prvu premisu Prvog amandmana Vrhovnog suda SAD-a“, rekao je Koh za CNN.

Također je napomenuo da su standardi za poništavanje viza "nevjerojatno nejasni". Doveo u pitanje kakve su metrike i tko će donositi odluke o tome kada će se primjenjivati.

"To je kaznena vježba predsjednikovih diplomatskih ovlasti, a koje su granice toga? Što ako sljedeće odluče da je kritiziranje predsjednika osnova za odbijanje viza?", rekao je Koh, koji je sada profesor međunarodnog prava na Yaleu.

"Ne poznajem nijednog odvjetnika koji je bio u Uredu pravnog savjetnika u moje vrijeme koji bi ovo potpisao", dodao je.