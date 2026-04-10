Američka tvrtka integrira navođene projektile u ukrajinske dronove, povećat će njihovu ubojitost

Američka obrambena tvrtka radi na integraciji navođenih raketa na dronove u Ukrajini, čime se mijenja troškovna struktura preciznih udara na bojištu.

Tvrtka Aeon potvrdila je da aktivno surađuje s velikim ukrajinskim proizvođačem dronova na integraciji raketnog sustava Zeus na kvadkoptere, potvrdio je Naweed Tahmas, izvršni direktor i osnivač Aeona u intervjuu za portal Defence Blog.

"Trenutno smo partneri s jednom od najvećih ukrajinskih tvrtki za dronove i upravo provodimo integraciju kako bismo omogućili lansiranje (navođenih raketa) s kvadkoptera radi veće preciznosti i dometa", rekao je Tahmas.

Popunjavanje ključnog operativnog jaza

Projekt je usmjeren na problem koji je postao očit nakon više od tri godine intenzivnih borbi, da postojeća precizna oružja, uključujući sustave tipa Javelin, nisu bila projektirana za lansiranje s bespilotnih platformi, što je stvorilo nesklad između dostupnog naoružanja i dronova koji su se pokazali otpornima i skalabilnima.

Zeus je od početka razvijen kako bi popunio taj jaz. Njegova modularna konstrukcija omogućuje uporabu na različitim platformama bez većeg redizajna, dok softverski definirani sustav ciljanja ODIN omogućuje brzu prilagodbu. Uz cijenu od približno 46.000 eura po jedinici, sustav je znatno jeftiniji od klasičnih navođenih projektila, što omogućuje širu njegovu primjenu.

Višedomeno proširenje

Osim kvadkoptera, Aeon integrira Zeus i na kopnena vozila te pomorska plovila kroz drugo partnerstvo sa spomenutom, ali neimenovanom ukrajinskom tvrtkom, čime se proširuje operativni doseg sustava. Ti potezi upućuju na strategiju djelovanja u više domena, pri čemu ukrajinska industrija djeluje kao integracijski partner i stvarno operativno okruženje za testiranje.

"Osnovao sam Aeon na temelju onoga što sam vidio u Ukrajini - važnosti troškova, razmjera i prilagodljivosti. Prijetnje i taktike brzo se mijenjaju, a navođeni sustavi moraju držati korak i ostati ispred", rekao je Tahmas za Defence Blog.

Ukrajinske oružane snage već su pokazale da kvadkopteri mogu nanositi precizne udare na oklopljene i utvrđene ciljeve, no integracija navođenih projektila s mogućnošću djelovanja izvan vidnog polja dodatno bi proširila domet i povećala razinu njihove ubojitosti.

Tvrtka Aeon nije objavila vremenski okvir završetka integracije, niti planirano vrijeme uvođenja verzije Zeusa na ukrajinskim pomorskim dronovima.

Aeon trenutno ima ugovore u vrijednosti od više desetaka milijuna eura s američkim Ministarstvom obrane za proizvodnju i uvođenje sustava Zeus, što pokazuje da američka vojska pomno prati razvoj programa, kako integracija s bespilotnim platformama u Ukrajini napreduje.