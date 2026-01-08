Alkohol kao "društveno mazivo": Nove smjernice iz Bijele kuće izazvale buru

Nove savezne prehrambene smjernice koje je u srijedu objavila Trumpova administracija donose znatnu promjenu i u preporukama o konzumaciji alkohola.

Smjernice, koje se ažuriraju svakih pet godina, više ne navode konkretna dnevna ograničenja unosa alkohola, već se fokusiraju na općenitu preporuku umjerenosti. Umjesto dosadašnjih preciznih smjernica prema kojima su muškarci trebali ograničiti konzumaciju na najviše dva pića dnevno, a žene na jedno nove preporuke Amerikancima jednostavno savjetuju da ograniče konzumaciju alkoholnih pića.

Također je ukinuta razlika između preporuka za muškarce i žene iako znanstvena istraživanja pokazuju da spolovi različito metaboliziraju alkohol. Ta promjena dolazi u trenutku kada statistike upućuju na to da mlade žene u SAD-u u prosjeku konzumiraju više alkohola nego mladi muškarci, piše ABC News.

Nove smjernice, koje uz alkohol naglašavaju važnost cjelovite hrane, zdravih masnoća, obroka bogatih proteinima te punomasnih mliječnih proizvoda bez dodanog šećera, predstavili su visoki dužnosnici Trumpove administracije. Među njima su ministar zdravstva i socijalnih usluga Robert F. Kennedy Jr., ministrica poljoprivrede Brooke Rollins, ravnatelj Američke agencije za hranu i lijekove dr. Marty Makary te dr. Mehmet Oz, čelnik Centara za Medicare i Medicaid usluge.

Na konferenciji za novinare dr. Oz je ustvrdio da prethodna ograničenja konzumacije alkohola nisu bila utemeljena na jasnim znanstvenim dokazima o sigurnoj dnevnoj količini unatoč brojnim studijama koje povezuju alkohol s povećanim zdravstvenim rizicima. Kada su ga upitali o znanstvenoj podlozi novih smjernica, Oz je alkohol opisao kao "društveno mazivo".

"U najboljem slučaju, mislim da ljudi uopće ne bi trebali piti alkohol, ali on često služi kao povod za druženje i povezivanje", rekao je. Dodao je da u tzv. plavim zonama, regijama svijeta u kojima ljudi žive najdulje, alkohol ponekad ima mjesto u prehrani, ali u vrlo malim količinama, konzumiran razborito i najčešće u svečanim prigodama.

Nove preporuke izazvale su kritike zdravstvenih skupina. Američki savez za politiku alkohola, neprofitna organizacija koja se bavi smanjenjem bolesti, smrti i ozljeda povezanih s alkoholom, upozorio je da javnost zaslužuje jasne i nedvosmislene informacije o rizicima konzumacije alkohola.

"S obzirom na to koliko je alkohol duboko ukorijenjen u američki život, ljudi moraju imati točne informacije kako bi mogli donositi najbolje odluke za sebe, svoje obitelji i zajednice", izjavio je izvršni direktor organizacije Mike Marshall. Istaknuo je da nove smjernice ne obrađuju vezu između alkohola i rizika od raka, nasilja te dugoročnih posljedica konzumacije alkohola, osobito kod maloljetnika.

Svjetska zdravstvena organizacija navodi da ne postoji sigurna količina alkohola, dok su američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) upozorili da dugotrajna konzumacija alkohola povećava rizik od različitih vrsta raka, uključujući rak želuca i gušterače, te može dovesti do bolesti srca, jetre i poremećaja povezanih s uporabom alkohola.

CDC prekomjernim pijenjem smatra konzumaciju 15 ili više pića tjedno za muškarce te osam ili više pića tjedno za žene. Standardno piće definira se kao oko 350 ml piva, 140 ml vina ili 45 ml žestokog pića.

Američko udruženje za srce također upozorava da alkohol ne štiti zdravlje srca te da su navodne koristi iz prijašnjih studija vjerojatno povezane s načinom života, a ne samim alkoholom. Prema toj organizaciji, konzumacija alkohola povezana je s povišenim krvnim tlakom, poremećajima srčanog ritma, moždanim udarom i povećanim rizikom od zatajenja srca, osobito pri većem unosu.