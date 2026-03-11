Citroën: Udobnost i stil za svaki dan

Citroën C3 – gradski bestseller s tradicijom

Citroën C3, jedan od najuspješnijih europskih modela B-segmenta, proizvodi se još od 2002. godine i kroz četiri generacije izrastao je u simbol pristupačnog, udobnog i stilski prepoznatljivog gradskog automobila. Današnja generacija donosi crossover stav, povišenu siluetu i naprednu tehnologiju, a posebno se ističe Citroën Advanced Comfort® filozofijom, razvijenom kako bi vožnja bila mekša i opuštenija.

U aktualnoj ponudi, C3 PLUS Turbo 100 dostupan je od 17.100 € te mjeečnu ratu 141 €, a uključuje dvobojnu karoseriju, Citroën LED Vision svjetla, 10" tablet s Mirror Screen funkcijom, Advanced Comfort sjedala, Head-up display i ovjes Citroën Advanced Comfort® – idealno za hrvatske gradske i prigradske ceste.

Citroën C4 – moderan crossover s hibridnom tehnologijom

Citroën C4 je model koji je kroz godine evoluirao iz klasičnog hatchbacka u moderan crossover koji spaja elemente coupea, hatchbacka i SUV-a. Najnovija generacija donosi prepoznatljiv dizajn, povišenu udobnost i napredne sustave pomoći u vožnji. Modernizirana verzija ističe se novim LED potpisom, poboljšanom aerodinamikom i još profinjenijim ovjesom.

U ponudi je od 21.500 €, s metalik bojom, 5 godina jamstva i 5 godina servisiranja. Hibridni pogon omogućuje nižu potrošnju, tišu vožnju i veću učinkovitost, što ga čini idealnim izborom za vozače koji žele stil, udobnost i ekonomičnost.

Novi Citroën C3 Aircross – kompaktni SUV nove generacije

Citroën C3 Aircross, predstavljen u Europi 2017., izrastao je u jedan od najpopularnijih kompaktnih SUV-ova zahvaljujući svojoj modularnosti, povišenom položaju sjedenja i praktičnosti. Najnovija generacija, predstavljena 2024., donosi potpuno novi dizajn, veću prostranost i mogućnost do 7 sjedala, što ga čini jedinstvenim u segmentu.

U aktualnoj top ponudi, C3 Aircross PLUS Turbo 100 dostupan je od 20.900 € te mjesečnu ratu 175 €, s metalik bojom, dvobojnom karoserijom, kamerom za vožnju unatrag, automatskom klimom i sustavima za pomoć pri parkiranju. Prtljažnik do 460 l čini ga idealnim za aktivne obitelji i vikend avanture.

Novi Citroën C5 Aircross – obiteljski SUV s naglaskom na udobnost

Citroën C5 Aircross poznat je kao jedan od najudobnijih SUV-ova u segmentu, zahvaljujući jedinstvenom ovjesu s progresivnim hidrauličkim graničnicima i modularnoj unutrašnjosti. Najnovija generacija donosi još više prostora, napredniju tehnologiju i poboljšanu energetsku učinkovitost, uključujući plug in i mild hybrid izvedbe. Novi modeli koriste Stellantisovu STLA Medium platformu, koja omogućuje veću krutost, bolju stabilnost i više prostora u kabini.

Model C5 Aircross PLUS Hybrid 145 Automatic dostupan je od 33.500 €, s modularnim sjedalima, velikim prtljažnikom, naprednim ADAS sustavima i hibridnim pogonom koji spaja snagu i efikasnost – savršen izbor za obitelji koje žele udobnost i sigurnost.

