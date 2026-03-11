Misle da se dopisuju s Only Fans modelom, no iza ekrana stoji potpuno druga osoba - koja je plaćena za to: "Srcedrapajuće je"

Popularna platforma za odrasle Only fans povezuje autore eksplicitnog sadržaja s korisnicima koji plaćaju pretplatu kako bi pristupili njihovu materijalu i dopisivali se s njima putem interneta.

Iako poznatiji kreatori na toj platformi mogu zarađivati velike svote, posao komuniciranja s obožavateljima i pokušaja prodaje fotografija i videa često obavljaju slabo plaćeni radnici zaposleni preko trećih strana.

Sindikat koji zastupa takve radnike, poznate kao "chatters", rekao je da je zabrinut zbog "uglavnom neregulirane prirode ovakvog tipa online rada".

OnlyFans, koji je 2024. ostvario prihod od 7.2 milijarde dolara, odbio je komentirati slučaj, no u njegovim uvjetima korištenja stoji da poslovni odnos postoji isključivo između platforme i kreatora sadržaja.

Radnica: "Samo je cilj ostvariti prodaju"

BBC je razgovarao sa ženom s Filipina koja je opisala koliko je "srceparajuće" zarađivati manje od dva dolara po satu pretvarajući se u online razgovorima da je mnogo bolje plaćeni model s OnlyFansa.

Zaposlena u agenciji koju je koristio model za kojeg se pretvarala da jest, kaže da je takav posao prihvatila kako bi uzdržavala obitelj u razdoblju smanjenih prihoda. Za to je bila plaćena manje od dva dolara po satu, radeći osmosatne smjene pet dana u tjednu.

Dobivala bi ciljeve prema kojima je tijekom svoje smjene trebala modelu ostvariti prodaju fotografija i videa u vrijednosti stotina dolara.

Najpopularniji kreatori na toj platformi tvrde da zarađuju milijune dolara mjesečno.

Rekla je da je znala da će posao uključivati eksplicitan sadržaj, ali joj je unatoč tome "seksualno dopisivanje" bilo neugodno.

"Pomalo je odbojno kad razmisliš o tome, jer moraš stalno voditi takve razgovore, i to više puta u sat vremena, zato što istodobno razgovaraš s nekoliko fanova", rekla je.

Kazala je da su ljudi s kojima je razgovarala često djelovali "stvarno ljubazno", ali je bilo očito da su usamljeni, zbog čega joj je cijela situacija bila tužna, osobito zato što nije bila osoba za koju se pretvarala da jest.

Ta ju je neiskrenost, rekla je, mučila. "Tehnički gledano, ja ih varam, jer im šaljem sve te fotografije i videe, a zapravo mi je cilj samo ostvariti prodaju", rekla je.

Doista, korištenje takvih radnika za dopisivanje dovelo je do sudskih postupaka protiv OnlyFansa i agencija koje ih zapošljavaju, a pokrenuli su ih korisnici i odvjetnički uredi koji smatraju da je ta praksa obmanjujuća. Dosad nijedan od tih postupaka nije uspio.

Neki od korisnika, rekla je, tražili su da ispuni "stvarno čudne fetiše ili seksualne sklonosti", što je uglavnom mogla podnijeti, ali ne uvijek. "Ima dana kada se pitam: 'Što ja to, dovraga, radim ovdje', jer ima dana kada te to zaista iscrpi", rekla je.

Na pitanje osjeća li se iskorišteno, rekla je da joj prihvaćanje plaće manje od dva dolara po satu nije najsjajniji potez.

"To zaista nije ugodno, znaš? Počneš preispitivati samu sebe. Čak i vlastiti moral i savjest", rekla je za BBC. "Zaista je nekako srceparajuće, osobito kad znaš da agencija zarađuje puno više", dodala je.

Pravni rizici

Ta je radnica također izrazila zabrinutost zbog mogućih pravnih rizika povezanih s tim poslom, s obzirom na relativno stroge zakone protiv pornografije na Filipinima.

Mreža zaposlenika industrije poslovne podrške na Filipinima, poznata kao BIEN, neovisni je sindikat koji zastupa radnike u sektoru eksternaliziranih poslovnih usluga u toj zemlji.

Njegova predsjednica Mylene Cabalona rekla je za da, "iako Filipini imaju relativno stroge zakone povezane s pornografijom, glavna je zabrinutost sindikata uglavnom neregulirana priroda ove vrste online rada".

To, rekla je, otvara ozbiljna pitanja o izloženosti radnika potencijalno izrazito uznemirujućem ili štetnom sadržaju, kao i o nedostatku jasnih smjernica o sigurnosti, odgovornosti i zaštiti radnika.

No postoje i određene prednosti eksternaliziranih digitalnih poslova, uključujući i dopisivanje s korisnicima, koje, prema Cabaloni, radnicima mogu omogućiti zaradu od kuće dok istodobno pružaju usluge klijentima ili platformama u inozemstvu.

"Takvi poslovi također mogu ponuditi veći potencijal zarade u odnosu na neke lokalne početne poslove te pružiti prilike za razvoj vještina u digitalnom radu", istaknula je.