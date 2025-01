FOTO Aktivisti ometaju slijetanja helikoptera, obojali Amazonovu bazu u zeleno

Aktivisti su privremeno spriječili slijetanje helikoptera na početku godišnjeg sastanka Svjetskoga ekonomskog foruma i obojali zelenom bojom Amazonovu bazu.

No švicarska je policija uspjela spriječiti obje grupe prosvjednika, dok su globalni poslovni i politički lideri helikopterima stizali u mondeno planinsko odmaralište na dan otvaranja sastanka.

Demonstracije zbog upotrebe fosilnih goriva i klimatskih promjena ovdje su već svake godine postale redovite i uobičajene.

Demonstranti su se okupili da bi izrazili nezadovoljstvo zbog subvencija za fosilna goriva. Zbog toga su išarali narančaste simbole na pročelju trgovine na glavnoj ulici u Davosu, gdje je Amazon postavio privremenu bazu te su zelenom bojom poprskali stakleni izlog.

Linke Chaoten verschmieren den Amazon Stand am WEF in Davos

Far left activists agains Amazon at the wold economic forum Davos. pic.twitter.com/Q6Lhw73oHd