Smaknuće koje mijenja sve

Što smrt ajatolaha Hameneija znači za iransko vodstvo?

Piše Hina, 01. ožujka 2026. @ 12:26 komentari
Ajatolah Ali Hamenei - 4
Ajatolah Ali Hamenei - 4 Foto: Afp
Smrt ajatolaha Alija Hameneija otvorila je najdublju političku neizvjesnost u Iranu u posljednjih nekoliko desetljeća. Iako bi nestanak vrhovnog vođe mogao uzdrmati temelje Islamske Republike, ostaje otvoreno pitanje hoće li to dovesti do slabljenja režima – ili do njegove još tvrđe i nepredvidljivije transformacije.
