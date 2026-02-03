Silovao 12-godišnjakinju, iznio je bizarnu obranu: "Izgledala je kao da ima 24"

Državljanin Afganistana optužen za silovanje 12-godišnje djevojčice u Velikoj Britaniji policiji je rekao da mu je ona izgledala kao da ima 24 godine, piše The Telegraph.

Mohamada Kabira (24) sumnjiči se da je 22. srpnja 2025. godine u Nuneatonu u Warwickshireu gušio djevojčicu, a zatim ju je njegov prijatelj, 23-godišnji Ahmad Mulakhil, silovao. Tijekom suđenja poroti su pročitani transkripti razgovora s policijom u kojima je uz pomoć prevoditelja Kabir izjavio da je mislio da je djevojčica ima 23 ili 24 godine. Tvrdio je da je ljubljenje i seksualni kontakt bila njezina želja, no da se zbog jezične barijere nisu "najbolje razumjeli".

Mulakhil je policiji rekao kako je djevojčica njegovu prijatelju rekla da ima 19 godina. Policajac ga je pitao što on misli koliko je imala godina, rekao je: "Možda 23 ili 24. Nisam se na to previše obazirao". Kazao je i da je mislio da je dob za pristanak na seksualni odnos 19 ili 20 godina te da je djevojčica mogla od njega otići kad god je htjela.

Na pitanje razumije li da 12-godišnje dijete ne može zakonski pristati na spolni odnos, Mulakhil je odgovorio da mu je to sasvim jasno.

"Naravno, nikad ne bih spavao s 12-godišnjakinjom", rekao je.

Mulakhil, koji nema stalno prebivalište u Velikoj Britaniji, nije priznao zlodjelo. Kabir, koji je pod zahtjevom za azil, također nije priznao krivnju.

Suđenje se nastavlja.