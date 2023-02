Turski srednjoškolac koji je bio zarobljen ispod ruševina snimao je videe u kojima je opisao svoje iskustvo.

Turska novinska agencija Anadolu objavila je videe koje je snimio srednjoškolac Gurkan Ozturk dok je bio zarobljen ispod ruševina.

"Zarobljen sam ispod ruševina. Neka mi Bog pomogne. Nadam se da su svi dobro. Već sam skoro 40 minuta ovdje. Osjećam hladni zrak. Mislim da sam napravio rupu za disanje", rekao je u videu.

"Mislim da je važno ostati miran. Iako se činim takvim, nervozan sam, ali ne mogu ništa učiniti. Nećete dobiti ništa ako se bojite. Ako preživim ovaj potres, mislim da ću više cijeniti život. Više ću ljudi voljeti", dodao je.

Nakon što je spašen, s radnicom hitne pomoći razgovarao je o svojim knjigama koje su uništene u potresu.

"Ostalo je pet mjeseci do ispita za upis na fakultet. Sve moje knjige su nestale. Žao mi ih je i moje odjeće - nije me briga za odjeću - trebaju mi knjige", rekao joj je.

Nakon što se oporavio, u intervju za državni medij ispričao je svoje iskustvo.

"Iz tla sam čuo zvuk. Probudio sam se i pogledao na sat, ne sjećam se je li bilo točno 4:17 ujutro. Postao sam nervozan kad je zvuk postao jači jer znam da je zgrada stara. Mislio sam da je potres", rekao je.

"Smjesta sam ustao s jednog kauča i uzeo drugi kako bih stvorio sklonište s tri kuta. Kako sam skočio u njega s mobitelom i jaknom, zid iza mene je eksplodirao i pao na mene. Tri gornja kata su jedan po jedan pala na mene", dodao je.

Pod ruševinama, rekao je, se jedva mogao micati. Bio je spreman danima čekati spasioce.

"Moji roditelji, koji nisu spavali. pokušavali su izvana iskopati rupu da bih mogao disati. Ako pitate kakav je osjećaj biti ispod ruševina, ne mogu ga opisati. To nije ni strah ni anksioznost, samo želite izaći van svojim bližnjima", rekao je Ozturk.

