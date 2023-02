Spasioci su izvukli sedmomjesečno dijete i adolescenticu žive u nedjelju u zoru, gotovo tjedan dana od potresa koji je u Turskoj i Siriji usmrtio više od 28.000 ljudi no taj bi se broj mogao "udvostručiti", upozoravaju Ujedinjeni narodi.

"Ti si čudo", poruka je videosnimke djevojčice od 13 godina izvučene ispod ruševina u Gaziantepu u Turskoj, dobrano nakon kritičnih 72 sata od katastrofe, a koju je turska agencija Anadolija podijelila na Twitteru.

U pokrajini Hatay na jugu, sedmogodišnji dječačić Hamza izvučen je živ, pronađen skvrčen ispod ploče pod kojom je proveo više od 140 sati, izvijestila je noću novinska agencija IHA.

Dvogodišnja djevojčica Asja također je spašena u istoj regiji.

Po ledenoj hladnoći, spasilačke ekipe izvukle su ispod ruševina i 70-godišnju ženu u turskoj pokrajini Kahramanmaras uz pljesak i povike radosti, objavila je javna televizija TRT Haber. "Jesam li na ovom svijetu", upitala je kad su je izvukli na danje svjetlo.

❝You are a miracle❞ Miracles keep coming as Esma Sultan, 13, pulled out from rubble in Gaziantep by rescue teams over 140 hours after Türkiye quakes LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/eqpN7g8Bbv

Turska agencija Anadolija izvijestila je i o spašavanju 35-godišnje majke i njezine djevojčice od šest godina iz zgrade uništene u pokrajini Adiyaman.

Prema najnovijim službenim podacima, potres magnitude 7,8 usmrtio je najmanje 28.191 ljudi: 24.617 u Turskoj i 3.574 u Siriji.

Za posjeta Kahramanmarasu u Turskoj, voditelj humanitarne agencije UN-a Martin Griffiths izjavio je za Sky News da će se broj poginulih "udvostručiti ili čak i više od toga".

"Zapravo, nije se stvarno ni počelo brojati mrtve", rekao je Griffiths.

"Uskoro će ljudi zaduženi za potragu i spašavanje prepustiti mjesto humanitarnim agencijama koje će se idućih mjeseci brinuti za stradale u potresu", rekao je Griffiths u subotu u videu na Twitteru.

More survivors pulled from the rubble of devastated buildings late Saturday, on the 6th day of rescue operations, as rescue teams from around the world race against time to save lives in the wake of powerful earthquakes in southern Türkiye https://t.co/blX442AVG9 pic.twitter.com/cP3fBBxEgJ