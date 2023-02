Snimka dronom pokazala je razmjere užasa u važnoj turskoj luci. Uništeno je na stotine kontejnera. Objavljena snimka prikazuje borbu vatrogasaca s vatrenom stihijom.

Objavljena je snimka dronom koja prikazuje veliki požar koji je nakon devastirajućeg potresa buknuo u luci u gradu İskenderun.

Požar je buknuo nakon dva razorna potresa u ponedjeljak, a ugašen je u utorak. Vlasti su objavile da je uništeno na stotine kontejnera koji su se nalazili u luci u pokrajini Hatay u južnoj Turskoj.

Broj mrtvih u potresima u Turskoj i Siriji popeo se na više od 9600.

Snimka prikazuje gašenje požara.

(VIDEO) FPV drone footage captured the response of Turkish firefighters to extinguish the fire at the International Port of Iskenderun located in southern Türkiye's Hatay province pic.twitter.com/ogzbNNMeIJ