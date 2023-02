Treći je dan potrage za preživjelima u ruševinama u Turskoj i Siriji nakon što je u ponedjeljak te dvije zemlje pogodila serija potresa. Velik broj građana proveo je noć na hladnoći, a niske temperature smanjuju šanse da će spasitelji pronaći žive ljude.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

8:22 U Turskoj je poginulo 6234 ljudi. Broj ozlijeđenih porastao je na 37.011 Više od 79.000 ljudi angažirano je u operacijama potrage i spašavanja na turskoj strani granice. U Siriji je poginulo 2470 ljudi.

8:17 Brojka mrtvih premašila je 8700, javlja Sky News.

6:50 Broj žrtava premašio je 8300, javlja Afp.

#BREAKING Quake toll passes 8,300 after more than 2,400 reported dead in Syria pic.twitter.com/uuLMEvEmkd