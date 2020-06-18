Parlamentarni izbori 2020.
Parlamentarni izbori 2020. Foto: DNEVNIK.hr

Pozivamo na snimanje za predstavljanje izbornih kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 2020. godine koje će se održati prema rasporedu.

Snimanje predstavljanja programa održat će se u studiju NOVE TV, u subotu, nedjelju i ponedjeljak, 20., 21. i 22. lipnja ove godine, na adresi Remetinečka cesta 139, Zagreb.

Tko ne dođe na zakazani termin, smatrat će se da je svojevoljno odustao. Svaku listu predstavlja jedan kandidat.

Vezani članci Ivana Petrović (Foto: Dnevnik.hr) Ivana Petrović poziva vas da izađete na izbore: "U demokraciji uvijek imate za koga glasovati" Domovinski pokret predao liste DIP-u Domovinski pokret predao liste za parlamentarne izbore, u DIP-u ih upozorili: "Previše vas je u prostoriji"

Sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 116/99, 109/00, 53/03, 167/03, 44/06, 19/07, 145/10, 24/11, 93/11 i 120/11) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 19/2015, ), Pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u RH tijekom izborne promidžbe (NN 118/2014) te uputama nadležnih tijela i internim Pravilima NOVE TV d.d., pozivamo vas na snimanje za predstavljanje izbornih kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 2020. godine koje će se održati prema sljedećem rasporedu:

NEOVISNE LISTE KOJE SU PODNIJELE KANDIDATURU ZA LISTE IZBORNIH JEDINICA I.-XI.

SUBOTA 20. 6.

09:00 - 09:15 NEOVISNA LISTA - DINO DEBELJUH
09:20 - 09:35 NEOVISNA LISTA - IRENA FRANCEKOVIĆ
09:40 - 09:55 NEOVISNA LISTA - ŽELJKO GLASNOVIĆ
10:00 - 10:15 NEOVISNA LISTA - DAMIR GRÜNBAUM
10:20 - 10:35 NEOVISNA LISTA - MARIN ŠKIBOLA

POLITIČKE STRANKE KOJE SU SAMOSTALNO PREDLOŽILE LISTE U IZBORNIM JEDINICAMA I. – XI.

SUBOTA 20. 6.

10:40 - 10:55 ABECEDA DEMOKRACIJE –ABECEDA
11:00 - 11:15 AUTOHTONA -HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -A –HSS
11:20 - 11:35 AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA – A- HSP
11:40 - 11:55 "BANDIĆ MILAN 365 -STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"
12:00 - 12:15 BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO –BUZ
12:20 - 12:35 HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA –HDS
12:40 - 12:55 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –HDZ

 

14:00 - 14:15 HRVATSKA STRANKA BUDUĆNOSTI -HSB
14:20 - 14:35 HRVATSKA STRANKA GRAĐANSKOG OTPORA –HSGO
14:40 - 14:55 HRVATSKA STRANKA REDA -HSR
15:00 - 15:15 MOJA VOLJENA HRVATSKA –MVH
15:20 - 15:35 MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
15:40 - 15:55 NARODNA STRANKA -REFORMISTI –REFORMISTI
16:00 - 16:15 NEZAVISNA LISTA BURA -BURA
16:20 - 16:35 POKRET ZA MODERNU HRVATSKU
16:40 - 16:55 SLOBODNA HRVATSKA
17:00 - 17:15 SNAGA SLAVONIJE I BARANJE - Snaga SiB
17:20 - 17:35 SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE –SRP
17:40 - 17:55 STRANKA HRVATSKI VIDIK – SHV

19:00 - 19:15 STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA –SHZ
19:20 - 19:35 UNIJA KVARNERA - UNIJA
19:40 - 19:55 ŽELJKO KERUM -HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA

Svaka kandidacijska lista ima pravo na 5 minuta predstavljanja. Termini snimanja predstavljanja, dodijeljeni su prema abecednom redoslijedu. Snimanje predstavljanja programa održat će se u studiju NOVE TV, Remetinečka cesta 139.

KOALICIJE KOJE SU PREDLOŽILE LISTE U IZBORNIM JEDINICAMA I.-XI.

NEDJELJA 21. 6.

09:00 - 09:15 BRANITELJSKO DOMOLJUBNA STRANKA HRVATSKE –BDSH, HRVATSKA BRANITELJSKA PUČKA STRANKA –HBPS

09:20 - 09:35 DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA

09:40 - 09:55 DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA, LISTA ZA RIJEKU

10:00 - 10:15 DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA, LISTA ZA RIJEKU, ZELENI SAVEZ -ZELENI

10:20 - 10:35 DOMOVINSKI POKRET MIROSLAVA ŠKORE - DOMOVINSKI POKRET, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK ZA HRVATSKU –BLOK, HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA –HKS, HRAST -POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU, STRANKA UMIROVLJENIKA –SU, ZELENA LISTA

10:40 - 10:55 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –HDZ, HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA –HDS

11:00 - 11:15 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA –HSLS

11:20 - 11:35 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI –HNS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ -HSS BRAĆE RADIĆ

11:40 - 11:55 MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA, ZAGREB JE NAŠ!, NOVA LJEVICA –NL, RADNIČKA FRONTA –RF, ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORAH, ZA GRAD

12:00 - 12:15 NARODNA STRANKA -REFORMISTI –REFORMISTI, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ -HSS BRAĆE RADIĆ, STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA –UMIROVLJENICI

12:20 - 12:35 NEOVISNI ZA HRVATSKU –NHR, HRVATSKA STRANKA PRAVA –HSP, GENERACIJA OBNOVE –GO

12:40 - 12:55 NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA –NLSP, AKCIJA MLADIH – AM, ŽIVI ZID, PROMIJENIMO HRVATSKU –PH, STRANKA IVANA PERNARA –SIP

14:00 - 14:15 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA –HSS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –HSU, SNAGA -STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA –SNAGA, GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ –GLAS, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR –IDS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ –PGS

14:20 - 14:35 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA –HSS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –HSU, SNAGA -STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA –SNAGA, GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ –GLAS, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR –IDS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ –PGS, REFORMISTI

14:40 - 14:55 STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM, PAMETNO, FOKUS

15:00 - 15:15 ŽELJKO LACKOVIĆ -NEZAVISNE LISTE, NARODNA STRANKA -REFORMISTI –REFORMISTI, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ -HSS BRAĆE RADIĆ, NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE –NSH, HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA –HDS

15:20 - 15:35 ŽIVI ZID, PROMIJENIMO HRVATSKU –PH, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -STJEPAN RADIĆ -HSS –SR , STRANKA IVANA PERNARA –SIP, HRVATSKA STRANKA SVIH ČAKAVACA KAJKAVACA I ŠTOKAVACA –HSSČKŠ, ZAGORSKA STRANKA ZA ZAGREB –ZSZ, NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA –NLSP

15:40 - 15:55 ŽIVI ZID, STRANKA IVANA PERNARA –SIP, PROMIJENIMO HRVATSKU –PH , HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ -HSS BRAĆE RADIĆ


ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR U XII. IZBORNOJ JEDINICI U KOJOJ SE BIRAJU ZASTUPNICI SRPSKE NACIONALNE MANJINE

NEDJELJA 21. 6.

16:00 - 16:15 DRAGANA JECKOV (SDSS)
16:20 - 16:35 SINIŠA LJUBOJEVIĆ (DSS)
16:40 - 16:55 SRĐAN MILAKOVIĆ (DSS)
17:00 - 17:15 BORIS MILOŠEVIĆ (SDSS)
17:20 - 17:35 MILORAD PUPOVAC (SDSS)
17:40 - 17:55 JOVICA RADMANOVIĆ (DSS)

LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR U XII. IZBORNOJ JEDINICI - NACIONALNE MANJINE

NEDJELJA 21. 6.

19:00 - 19:15 BARI AHMEDI (UDRUGA TURAKA HRVATSKE -UDRUGA TURAKA)
19:20 - 19:35 VLADIMIR BILEK (KANDIDAT GRUPE BIRAČA)
19:40 - 19:55 ROBERT BOSAK (KANDIDAT GRUPE BIRAČA)
20:00 - 20:15 MENSUR FERHATOVIĆ (KANDIDAT GRUPE BIRAČA)
20:20 - 20:35 ARMIN HODŽIĆ (KANDIDAT GRUPE BIRAČA)
20:40 - 20:55 NEDŽAD HODŽIĆ (KANDIDAT GRUPE BIRAČA)

PONEDJELJAK 22. 6.

09:00 - 09:15 FRANJO HORVAT ("UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK")

09:20 - 09:35 RÓBERT JANKOVICS (DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE –DZMH)

09:40 - 09:55 VELJKO KAJTAZI (SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ "KALI SARA")

10:00 - 10:15 IVAN KOMAK (MATICA SLOVAČKA OSIJEK –MSO)

10:20 - 10:35 BERMIN MEŠKIĆ (STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE -SDA HRVATSKE)

10:40 - 10:55 ERMINA LEKAJ PRLJASKAJ (UNIJA ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ –UARH)

11:00 - 11:15 FURIO RADIN (KANDIDAT GRUPE BIRAČA)

11:20 - 11:35 IDRIS SULEJMANI (UDRUGA GRAĐANA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA POREČA I POREŠTINE -UDRUGA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE POREŠTINE)

11:40 - 11:55 HABIB TAHIRI (UDRUGA ALBANACA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE –UASMŽ)
 