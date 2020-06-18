Pozivamo na snimanje za predstavljanje izbornih kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 2020. godine koje će se održati prema rasporedu.
Snimanje predstavljanja programa održat će se u studiju NOVE TV, u subotu, nedjelju i ponedjeljak, 20., 21. i 22. lipnja ove godine, na adresi Remetinečka cesta 139, Zagreb.
Tko ne dođe na zakazani termin, smatrat će se da je svojevoljno odustao. Svaku listu predstavlja jedan kandidat.
Sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 116/99, 109/00, 53/03, 167/03, 44/06, 19/07, 145/10, 24/11, 93/11 i 120/11) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 19/2015, ), Pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u RH tijekom izborne promidžbe (NN 118/2014) te uputama nadležnih tijela i internim Pravilima NOVE TV d.d., pozivamo vas na snimanje za predstavljanje izbornih kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 2020. godine koje će se održati prema sljedećem rasporedu:
NEOVISNE LISTE KOJE SU PODNIJELE KANDIDATURU ZA LISTE IZBORNIH JEDINICA I.-XI.
SUBOTA 20. 6.
09:00 - 09:15 NEOVISNA LISTA - DINO DEBELJUH
09:20 - 09:35 NEOVISNA LISTA - IRENA FRANCEKOVIĆ
09:40 - 09:55 NEOVISNA LISTA - ŽELJKO GLASNOVIĆ
10:00 - 10:15 NEOVISNA LISTA - DAMIR GRÜNBAUM
10:20 - 10:35 NEOVISNA LISTA - MARIN ŠKIBOLA
POLITIČKE STRANKE KOJE SU SAMOSTALNO PREDLOŽILE LISTE U IZBORNIM JEDINICAMA I. – XI.
SUBOTA 20. 6.
10:40 - 10:55 ABECEDA DEMOKRACIJE –ABECEDA
11:00 - 11:15 AUTOHTONA -HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -A –HSS
11:20 - 11:35 AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA – A- HSP
11:40 - 11:55 "BANDIĆ MILAN 365 -STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"
12:00 - 12:15 BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO –BUZ
12:20 - 12:35 HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA –HDS
12:40 - 12:55 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –HDZ
14:00 - 14:15 HRVATSKA STRANKA BUDUĆNOSTI -HSB
14:20 - 14:35 HRVATSKA STRANKA GRAĐANSKOG OTPORA –HSGO
14:40 - 14:55 HRVATSKA STRANKA REDA -HSR
15:00 - 15:15 MOJA VOLJENA HRVATSKA –MVH
15:20 - 15:35 MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
15:40 - 15:55 NARODNA STRANKA -REFORMISTI –REFORMISTI
16:00 - 16:15 NEZAVISNA LISTA BURA -BURA
16:20 - 16:35 POKRET ZA MODERNU HRVATSKU
16:40 - 16:55 SLOBODNA HRVATSKA
17:00 - 17:15 SNAGA SLAVONIJE I BARANJE - Snaga SiB
17:20 - 17:35 SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE –SRP
17:40 - 17:55 STRANKA HRVATSKI VIDIK – SHV
19:00 - 19:15 STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA –SHZ
19:20 - 19:35 UNIJA KVARNERA - UNIJA
19:40 - 19:55 ŽELJKO KERUM -HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA
Svaka kandidacijska lista ima pravo na 5 minuta predstavljanja. Termini snimanja predstavljanja, dodijeljeni su prema abecednom redoslijedu. Snimanje predstavljanja programa održat će se u studiju NOVE TV, Remetinečka cesta 139.
KOALICIJE KOJE SU PREDLOŽILE LISTE U IZBORNIM JEDINICAMA I.-XI.
NEDJELJA 21. 6.
09:00 - 09:15 BRANITELJSKO DOMOLJUBNA STRANKA HRVATSKE –BDSH, HRVATSKA BRANITELJSKA PUČKA STRANKA –HBPS
09:20 - 09:35 DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
09:40 - 09:55 DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA, LISTA ZA RIJEKU
10:00 - 10:15 DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA, LISTA ZA RIJEKU, ZELENI SAVEZ -ZELENI
10:20 - 10:35 DOMOVINSKI POKRET MIROSLAVA ŠKORE - DOMOVINSKI POKRET, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK ZA HRVATSKU –BLOK, HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA –HKS, HRAST -POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU, STRANKA UMIROVLJENIKA –SU, ZELENA LISTA
10:40 - 10:55 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –HDZ, HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA –HDS
11:00 - 11:15 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA –HSLS
11:20 - 11:35 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI –HNS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ -HSS BRAĆE RADIĆ
11:40 - 11:55 MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA, ZAGREB JE NAŠ!, NOVA LJEVICA –NL, RADNIČKA FRONTA –RF, ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORAH, ZA GRAD
12:00 - 12:15 NARODNA STRANKA -REFORMISTI –REFORMISTI, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ -HSS BRAĆE RADIĆ, STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA –UMIROVLJENICI
12:20 - 12:35 NEOVISNI ZA HRVATSKU –NHR, HRVATSKA STRANKA PRAVA –HSP, GENERACIJA OBNOVE –GO
12:40 - 12:55 NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA –NLSP, AKCIJA MLADIH – AM, ŽIVI ZID, PROMIJENIMO HRVATSKU –PH, STRANKA IVANA PERNARA –SIP
14:00 - 14:15 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA –HSS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –HSU, SNAGA -STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA –SNAGA, GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ –GLAS, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR –IDS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ –PGS
14:20 - 14:35 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA –HSS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –HSU, SNAGA -STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA –SNAGA, GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ –GLAS, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR –IDS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ –PGS, REFORMISTI
14:40 - 14:55 STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM, PAMETNO, FOKUS
15:00 - 15:15 ŽELJKO LACKOVIĆ -NEZAVISNE LISTE, NARODNA STRANKA -REFORMISTI –REFORMISTI, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ -HSS BRAĆE RADIĆ, NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE –NSH, HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA –HDS
15:20 - 15:35 ŽIVI ZID, PROMIJENIMO HRVATSKU –PH, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -STJEPAN RADIĆ -HSS –SR , STRANKA IVANA PERNARA –SIP, HRVATSKA STRANKA SVIH ČAKAVACA KAJKAVACA I ŠTOKAVACA –HSSČKŠ, ZAGORSKA STRANKA ZA ZAGREB –ZSZ, NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA –NLSP
15:40 - 15:55 ŽIVI ZID, STRANKA IVANA PERNARA –SIP, PROMIJENIMO HRVATSKU –PH , HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ -HSS BRAĆE RADIĆ
ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR U XII. IZBORNOJ JEDINICI U KOJOJ SE BIRAJU ZASTUPNICI SRPSKE NACIONALNE MANJINE
NEDJELJA 21. 6.
16:00 - 16:15 DRAGANA JECKOV (SDSS)
16:20 - 16:35 SINIŠA LJUBOJEVIĆ (DSS)
16:40 - 16:55 SRĐAN MILAKOVIĆ (DSS)
17:00 - 17:15 BORIS MILOŠEVIĆ (SDSS)
17:20 - 17:35 MILORAD PUPOVAC (SDSS)
17:40 - 17:55 JOVICA RADMANOVIĆ (DSS)
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR U XII. IZBORNOJ JEDINICI - NACIONALNE MANJINE
NEDJELJA 21. 6.
19:00 - 19:15 BARI AHMEDI (UDRUGA TURAKA HRVATSKE -UDRUGA TURAKA)
19:20 - 19:35 VLADIMIR BILEK (KANDIDAT GRUPE BIRAČA)
19:40 - 19:55 ROBERT BOSAK (KANDIDAT GRUPE BIRAČA)
20:00 - 20:15 MENSUR FERHATOVIĆ (KANDIDAT GRUPE BIRAČA)
20:20 - 20:35 ARMIN HODŽIĆ (KANDIDAT GRUPE BIRAČA)
20:40 - 20:55 NEDŽAD HODŽIĆ (KANDIDAT GRUPE BIRAČA)
PONEDJELJAK 22. 6.
09:00 - 09:15 FRANJO HORVAT ("UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK")
09:20 - 09:35 RÓBERT JANKOVICS (DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE –DZMH)
09:40 - 09:55 VELJKO KAJTAZI (SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ "KALI SARA")
10:00 - 10:15 IVAN KOMAK (MATICA SLOVAČKA OSIJEK –MSO)
10:20 - 10:35 BERMIN MEŠKIĆ (STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE -SDA HRVATSKE)
10:40 - 10:55 ERMINA LEKAJ PRLJASKAJ (UNIJA ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ –UARH)
11:00 - 11:15 FURIO RADIN (KANDIDAT GRUPE BIRAČA)
11:20 - 11:35 IDRIS SULEJMANI (UDRUGA GRAĐANA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA POREČA I POREŠTINE -UDRUGA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE POREŠTINE)
11:40 - 11:55 HABIB TAHIRI (UDRUGA ALBANACA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE –UASMŽ)
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