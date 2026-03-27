Ovo je specijalistica ortopedije koju Zagreb obožava: Pacijenti hodaju već nakon 5 dana!

Upravo zato mjesto poput Specijalne bolnice Arithera u Zagrebu zaslužuje pažnju jer nudi sve što je pacijentu potrebno na jednom mjestu – od prve konzultacije i dijagnostike, preko operacije, do rehabilitacije pod jednim krovom.

U timu koji stoji iza toga nalazi se i jedna od vrhunskih stručnjakinja – Ana Čizmić, dr. med., ortopedinja i traumatologinja, čija priča najbolje ilustrira zašto je Arithera sinonim za moderno ortopedsko liječenje.

Dr. Ana Čizmić – stručnjakinja koja vraća pokret

Ana Čizmić diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalizirala opću kirurgiju, subspecijalizirala traumatologiju i potom se usavršavala u ortopediji s traumatologijom.

Dugogodišnje radno iskustvo stekla je na Klinici za traumatologiju u Zagrebu, gdje je liječila složene prijelome gornjih i donjih ekstremiteta – uključujući i zahtjevne zglobne prijelome. Danas je ključna članica ortopedskog i kirurškog tima bolnice Arithera.

U svojem radu provodi širok spektar ortopedskih zahvata – od liječenja prijeloma, preko traumatske protetike ramena i kuka – što je jasno pokazuje kao liječnicu s univerzalnim pristupom ortopediji.

Ipak, posebno se izdvaja u području ugradnje zglobnih proteza – osobito kuka, koje se u SB Arithera izvode minimalno invazivnim tehnikama prema najsuvremenijim kirurškim standardima. Dr. Čizmić objašnjava:

Ugradnja endoproteze kuka je jedan od najčešćih načina liječenja osteoartritisa zgloba. To je degenerativna bolest koja može zahvatiti bilo koji zglob u tijelu. Osteoartritis kuka najčešće zahvaća pacijente u starijoj životnoj dobi, a kod mlađih pacijenata potreba za ugradnjom endoproteze kuka najčešće je rezultat ozljeda ili sistemskih bolesti lokomotornog sustava.

Zašto Arithera – i što to znači za pacijenta?

Centar za ortopediju u Aritheri pruža zaokruženi proces liječenja – od specijalističkog pregleda i dijagnostike, preko kirurškog zahvata, do fizikalne terapije i potpune rehabilitacije – sve na istom mjestu.

Prednosti su sljedeće:

multidisciplinarni tim stručnjaka – ortopedi, traumatolozi, fizioterapeuti, anesteziolozi itd.; svi rade zajedno za vaš najbolji rezultat liječenja

– ortopedi, traumatolozi, fizioterapeuti, anesteziolozi itd.; svi rade zajedno za vaš najbolji rezultat liječenja minimalno invazivne i artroskopske operativne tehnike – moderne metode koje smanjuju bol, vrijeme oporavka i rizik od komplikacija

– moderne metode koje smanjuju bol, vrijeme oporavka i rizik od komplikacija suvremene operacijske sale i vrhunski implantati – prilagođeni anatomiji pacijenta

– prilagođeni anatomiji pacijenta brza i učinkovita rehabilitacija – zahvaljujući individualiziranim programima, pacijent je često samostalan već 5 – 7 dana nakon ugradnje endoproteze kuka ili koljena

– zahvaljujući individualiziranim programima, pacijent je često samostalan već 5 – 7 dana nakon ugradnje endoproteze kuka ili koljena nema potrebe za dodatnim rehabilitacijama u toplicama – sve je dostupno u sklopu bolnice, što štedi vrijeme i energiju pacijenta.

Za nekoga tko je godinama trpio bol, ograničen pokret ili čekao s odlukom – to može biti pravo rješenje.

Minimalno invazivna ugradnja kuka i Fast-Track pristup

U Aritheri dr. Čizmić provodi minimalno invazivnu ugradnju endoproteze kuka modificiranim Watson‑Jones pristupom – tehnika koja omogućava pristup zglobu kroz međumišićni interval (između m. gluteus medius i m. tensor fasciae latae), čime se štite mišićne strukture, a rez je obično manji (oko 8 – 15 cm).

Taj pristup smanjuje trauma tkiva, bol i značajno ubrzava oporavak pacijenta.

Usto, Arithera primjenjuje i koncept Fast‑Track Surgery – optimizirana preoperativna priprema, minimalno invazivna kirurgija, prilagođena anestezija i analgezija, vrlo rano uključivanje pacijenta u hodanje i prehranu nakon operacije.

Cilj je smanjiti kirurški stres, ubrzati oporavak i što prije vratiti pacijenta u funkcionalno stanje – uz minimalne komplikacije.

Takav moderni pristup kombinira najbolje iz ortopedije i pacijentove potrebe za brzim vraćanjem svakodnevici.

Žena u “muškom” svijetu – priča koja inspirira

Ortopedija i traumatologija često se vežu uz muški kod – no priča dr. Čizmić dokazuje da je u medicini znanje, stručnost i predanost jedino važno.

Kao uspješna kirurginja s bogatim iskustvom zaslužila je povjerenje mnogih pacijenata, a njezina predanost dodatnim edukacijama i usavršavanjima govori o strasti prema poslu i brizi za pacijente. Takav spoj znanja i empatije rijetko se viđa.

Za mnoge koji sumnjaju ona je dokaz da spol ne određuje kvalitetu medicinske njege – nego predanost i stručnost. Dr. Čizmić ističe:

Na neki način, ovo je područje u kojem se kao žena morate dokazivati, ali na kraju je isključivo važno znanje, stručnost i predanost. To su kriteriji koji određuju vaš put. Ta moja predanost motivirala me za dodatne specijalizacije i edukacije kako bi pacijentima pružila najvišu razinu skrbi.

U širokom i multidisciplinarnom timu SB-a Arithera pružena mi je prilika da pacijentima tim znanjem vraćam pokret u vrhunskim operacijskim uvjetima uz suvremene metode rehabilitacije.

Kada je vrijeme za korak naprijed?

Ako ste već neko vrijeme razmišljali o rješenju za bol, ograničen pokret ili degenerativne promjene – i tražite pristup u kojem će vas ortopedija dočekati s punim paketom usluga, onda je Arithera s dr. Anom Čizmić ozbiljna opcija.

Zahvaljujući modernim metodama, stručnom timu i individualnom pristupu, možete vratiti pokret, ublažiti bol i vratiti se svakodnevnim aktivnostima – s više samopouzdanja i bez boli.

