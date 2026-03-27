Ovo je specijalistica ortopedije koju Zagreb obožava: Pacijenti hodaju već nakon 5 dana!

Upravo zato mjesto poput Specijalne bolnice Arithera u Zagrebu zaslužuje pažnju jer nudi sve što je pacijentu potrebno na jednom mjestu – od prve konzultacije i dijagnostike, preko operacije, do rehabilitacije pod jednim krovom.
u tijeku
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Nova faza eskalacije: Još dvije europske zemlje odbile Trumpa, SAD prijeti NATO-u, Izrael najavio idući korak
žrtve rata
Ova bi država prva mogla ostati bez nafte i plina, zalihe im rapidno presušuju: "Vlada ne zna što učiniti, postaju sve očajniji"
U sjeni rata
Sazvan izvanredni sastanak: Odluka bi mogla utjecati na sve građane, prijeti još veća kriza
U timu koji stoji iza toga nalazi se i jedna od vrhunskih stručnjakinja – Ana Čizmić, dr. med., ortopedinja i traumatologinja, čija priča najbolje ilustrira zašto je Arithera sinonim za moderno ortopedsko liječenje.
Pr
(Foto:
Specijalna bolnica Arithera)
Dr. Ana Čizmić – stručnjakinja koja vraća pokret
Ana Čizmić diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalizirala opću kirurgiju, subspecijalizirala traumatologiju i potom se usavršavala u ortopediji s traumatologijom.
Dugogodišnje radno iskustvo stekla je na Klinici za traumatologiju u Zagrebu, gdje je liječila složene prijelome gornjih i donjih ekstremiteta – uključujući i zahtjevne zglobne prijelome. Danas je ključna članica ortopedskog i kirurškog tima bolnice Arithera.
U svojem radu provodi širok spektar ortopedskih zahvata – od liječenja prijeloma, preko traumatske protetike ramena i kuka – što je jasno pokazuje kao liječnicu s univerzalnim pristupom ortopediji.
Ipak, posebno se izdvaja u području ugradnje zglobnih proteza – osobito kuka, koje se u SB Arithera izvode minimalno invazivnim tehnikama prema najsuvremenijim kirurškim standardima. Dr. Čizmić objašnjava:
Ugradnja endoproteze kuka je jedan od najčešćih načina liječenja osteoartritisa zgloba. To je degenerativna bolest koja može zahvatiti bilo koji zglob u tijelu. Osteoartritis kuka najčešće zahvaća pacijente u starijoj životnoj dobi, a kod mlađih pacijenata potreba za ugradnjom endoproteze kuka najčešće je rezultat ozljeda ili sistemskih bolesti lokomotornog sustava.
Pr
(Foto:
Specijalna bolnica Arithera / Matija Fekeža)
Zašto Arithera – i što to znači za pacijenta?
Centar za ortopediju u Aritheri pruža zaokruženi proces liječenja – od specijalističkog pregleda i dijagnostike, preko kirurškog zahvata, do fizikalne terapije i potpune rehabilitacije – sve na istom mjestu.
Prednosti su sljedeće:
-
multidisciplinarni tim stručnjaka – ortopedi, traumatolozi, fizioterapeuti, anesteziolozi itd.; svi rade zajedno za vaš najbolji rezultat liječenja
-
minimalno invazivne i artroskopske operativne tehnike – moderne metode koje smanjuju bol, vrijeme oporavka i rizik od komplikacija
-
suvremene operacijske sale i vrhunski implantati – prilagođeni anatomiji pacijenta
-
brza i učinkovita rehabilitacija – zahvaljujući individualiziranim programima, pacijent je često samostalan već 5 – 7 dana nakon ugradnje endoproteze kuka ili koljena
-
nema potrebe za dodatnim rehabilitacijama u toplicama – sve je dostupno u sklopu bolnice, što štedi vrijeme i energiju pacijenta.
Za nekoga tko je godinama trpio bol, ograničen pokret ili čekao s odlukom – to može biti pravo rješenje.
Minimalno invazivna ugradnja kuka i Fast-Track pristup
U Aritheri dr. Čizmić provodi minimalno invazivnu ugradnju endoproteze kuka modificiranim Watson‑Jones pristupom – tehnika koja omogućava pristup zglobu kroz međumišićni interval (između m. gluteus medius i m. tensor fasciae latae), čime se štite mišićne strukture, a rez je obično manji (oko 8 – 15 cm).
Taj pristup smanjuje trauma tkiva, bol i značajno ubrzava oporavak pacijenta.
Usto, Arithera primjenjuje i koncept Fast‑Track Surgery – optimizirana preoperativna priprema, minimalno invazivna kirurgija, prilagođena anestezija i analgezija, vrlo rano uključivanje pacijenta u hodanje i prehranu nakon operacije.
Cilj je smanjiti kirurški stres, ubrzati oporavak i što prije vratiti pacijenta u funkcionalno stanje – uz minimalne komplikacije.
Takav moderni pristup kombinira najbolje iz ortopedije i pacijentove potrebe za brzim vraćanjem svakodnevici.
Pr
(Foto:
Specijalna bolnica Arithera / Matija Fekeža)
Žena u “muškom” svijetu – priča koja inspirira
Ortopedija i traumatologija često se vežu uz muški kod – no priča dr. Čizmić dokazuje da je u medicini znanje, stručnost i predanost jedino važno.
Kao uspješna kirurginja s bogatim iskustvom zaslužila je povjerenje mnogih pacijenata, a njezina predanost dodatnim edukacijama i usavršavanjima govori o strasti prema poslu i brizi za pacijente. Takav spoj znanja i empatije rijetko se viđa.
Za mnoge koji sumnjaju ona je dokaz da spol ne određuje kvalitetu medicinske njege – nego predanost i stručnost. Dr. Čizmić ističe:
Na neki način, ovo je područje u kojem se kao žena morate dokazivati, ali na kraju je isključivo važno znanje, stručnost i predanost. To su kriteriji koji određuju vaš put. Ta moja predanost motivirala me za dodatne specijalizacije i edukacije kako bi pacijentima pružila najvišu razinu skrbi.
U širokom i multidisciplinarnom timu SB-a Arithera pružena mi je prilika da pacijentima tim znanjem vraćam pokret u vrhunskim operacijskim uvjetima uz suvremene metode rehabilitacije.
Kada je vrijeme za korak naprijed?
Ako ste već neko vrijeme razmišljali o rješenju za bol, ograničen pokret ili degenerativne promjene – i tražite pristup u kojem će vas ortopedija dočekati s punim paketom usluga, onda je Arithera s dr. Anom Čizmić ozbiljna opcija.
Zahvaljujući modernim metodama, stručnom timu i individualnom pristupu, možete vratiti pokret, ublažiti bol i vratiti se svakodnevnim aktivnostima – s više samopouzdanja i bez boli.
Pr
(Foto:
Specijalna bolnica Arithera)