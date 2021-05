Nervoze uoči lokalnih izbora nema u pet hrvatskih gradova i više od 15 posto općina, u kojima su gradonačelnici i načelnici već poznati jer su jedini kandidati za te funkcije. Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je kako se živi u mjestima gdje s vodećim ljudima nitko nije htio odigrati političku utakmicu.

U zaleđu Splita suši se asfalt. Ništa novo za dane uoči izbora, ali ne i u tom mjestu. Jer nezavisni načelnik Muća protukandidata - nema.

"Otiđite po Neoriću, imate deset kuća koje se iznajmljuju, znači sve se to radi kako treba. Evo sad će i voda u Ogorje. Tko će ga pobijediti, a ovi koji ne rade, te možeš pobijediti kad hoćeš", kazao je Frane iz Neorića.

"Da se otvori zona i više radnog mjesta, možda i bilo bolje. Da se otvori pumpa i proizvodni koji pogon još. Moglo bi se naći posla", smatra Nediljka iz Muća.

A umjesto o kampanji, može razmišljati o šestom uzastopnom mandatu.

Filip Stupalo, načelnik općine Muć Foto: DNEVNIK.hr

"Možda je to i poruka svima da je prošlo vrijeme političkog kokošarenja. Da u jednom bastionu kao što je Dalmacija HDZ-a ili SDP-a nađete jednu, ne baš malu, a ogromna smo općina - 221 četvorni kilometar i četiri tisuće stanovnika, da ipak ne mogu te velike stranke proći kod naroda", kazao je nezavisni kandidat za načelnika Muća Filip Stupalo.

Novi sigurni mandati nisu rijetkost

I ovakav slučaj nije rijetkost. Nove sigurne mandate imaju dosadašnji gradonačelnici Pakraca, Skradina, Hrvatske Kostajnice, Novigrada i Nina. Ali i načelnici čak 66 općina.

Najviše ih je HDZ-ovaca iz Slavonije. U Antunovcu svojeg prvog čovjeka Elvira opisuje ovako: "Predobar je". Na pitanje što tako radi da je toliko dobar, dodaje: "Sve. Vidite i sami. Vidi se jako dobro da se napreduje, da je sve ok".

"Jezero je u izgradnji. Okolo isto tereni, dvorane, biciklistička staza s Osijekom. Rade se novi pločnici, cesta gdje puca radi se novi asfalt", navodi Patrik iz Antunovca.

Više nije u kampanji pa ima i lijepe riječi za političke konkurente.

"Moram ih pohvaliti i reći da je zaista bila konstruktivna oporba. Ja sam rekao isto da, od prvog dana kada sam došao, da neću gledati na političko opredjeljenje, niti me to zanima. Zanima me samo ono što je dobro za mještane, što je dobro za razvoj općine", navodi HDZ-ov kandidat za načelnika Antunovca Davor Tubanjski.

Davor Tubanjski, načelnik općine Antunovac Foto: DNEVNIK.hr

U Istri, uz nekoliko općina koje su tradicionalna uporišta IDS-a, i tek jedan od dva sigurna SDP-ova načelnika. Mještani znaju zašto.

Ove godine prvi put jedini na izborima

"Novi vrtić, imamo igrališta, sva sela su opremljena. Trenutno je u izgradnji kanalizacija u svim naseljima", nabraja Morena iz Vižinade.

"Ne da načelnik nije dobar, dapače, ali mislim da je konkurencija uvijek dobra stvar", smatra Nikolina iz Vižinade.

"Evo ove godine sam prvi puta jedini, pa mi je malo i čudna situacija, ali bez obzira na to sa svojim timom idemo predstaviti naš program. Mi se trudimo da svi naši mještani imaju jednake mogućnosti za razvoj, i evo ljudi su jednostavno prepoznali naš trud, naš rad", rekao je SDP-ov kandidat za načelnika Vižinade Marko Ferenac.

Marko Ferenac, načelnik Općine Vižinada Foto: DNEVNIK.hr

A kako bi njihova pobjeda bila i službeno potvrđena, potreban im je još samo jedan jedini ispravan glas.

