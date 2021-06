Izborna trakavica za istarskog župana još nije gotova. Jučer u poslijepodnevnim satima stigla su dva prigovora na rezultate - SDP-a i IDS-a. Čeka se očitovanje županijskog izbornog povjerenstva, a onda će DIP odlučiti što učiniti.

Prema trenutačnim rezultatima istarski župan je Boris Miletić. Imao je samo 54 glasa više od SDP-ovog kandidata. SDP tvrdi - primijetili su nepravilnosti pa u produžetcima pokušavaju okrenuti rezultat.

''SDP i IDS se žale na određene nepravilnosti na biračkim mjestima u Istri, na određene, da tako kažem, ocjene biračkih odbora jer na njima je da ocjenjuju da li su neki listići važeći ili nevažeći.

Svatko od njih tvrdi da ima dokaze da su određeni listići koji su proglašeni važećima - nevažeći ili obratno za drugu stranu. Mi ćemo to sve pregledati, da li će doći do prebrojavanja u cijeloj županiji, da li će doći do određenih drugih stava Državnog izbornog povjerenstva to vam mogu reći tek kad vidim dokumentaciju'', rekao je Slaven Hojski iz Državnog izbornog povjerenstva reporterki Nove TV, Petri Buljan.

