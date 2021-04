Kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Jelena Pavičić Vukičević najavila na Facebooku tko će joj biti zamjenici ako pobijedi na izborima. Jedan je Ivica Lovrić, drugi ugledni zagrebački arhitekt Otto Barić.

Otto Barić prošle godine najavio je da će se kandidirati za gradonačelnika Zagreba, zatim je u ožujku ove godine kandidaturu povukao. Objasnio je da je shvatio kako bez stranačke baze ništa ne može.

No svo vrijeme aktivan je na društvenim mrežama. Nakon sprovoda pokojnog gradonačelnika Milana Bandića izrazio je nezadovoljstvo očiglednim kršenjem mjera na ispraćaju, dok se njegova obitelj, nekoliko mjeseci ranije na pogrebu njegova oca mjera morala držati. Mnogi koji su htjeli, nisu mogli doći na sprovod velikog Otta Barića.

"Sram me je države i grada u kojima živim! Prije nepuna tri mjeseca umro je moj otac i bilo nam je teško ali i potpuno normalno da stotinama ljudi koji su htjeli doći na njegov pogreb objasnimo da to nije primjereno situaciji i uvjetima pandemije.... i onda danas ovo..... stvarno ne zaslužujemo bolje!

Jadnici", poručio je Barić na Facebooku 3. ožujka ove godine.

U svojim kritikama na društvenim mrežama nije poštedio ni gradsku upravu.

"Ovo je tak bedasto da u normalnim uvjetima ne bi bilo nužno ni komentirati! Ali dok je na vlasti i sama sjena pokojnog gradonačelnika sve je moguće! Ovakva akcija bi bila doista bacanje NAŠIH novaca...", napisao je Otto Barić na Facebooku 20. ožujka.

Na meti je bio i Zagrebački Holding.

"Evo razloga za postojanje za uhljebarij zvan Zg holding, dugovanje 0,14 kn...... platit ću naravno direktno, a indirektno i poštarinu i uplatnicu i idiota koji ovo šalje..... sve za naše novce", napisao je Barić 25. ožujka ove godine.

Barić: "Pavičić Vukičević me dobila na prvu"

Što se promijenilo, te zašto je odustao od gradonačelničke kampanje, ispričao je za DNEVNIK.hr.

"Ja sam za vrijeme svoje kampanje, koja je bila duga i neuspješna, zapravo shvatio da ne mogu uspjeti kao gradonačelnik i ja sam od toga odustao. Paralelno sam se bavio temom stadiona koja je meni bitna i draga i to je nešto što se slučajno desilo. Prije nekoliko dana smo gđa. Jelena Pavičić Vukičević i ja imali prvi kontakt i mene je to iznenadilo", rekao je Otto Barić.

"Ja sam dosta kritizirao neke odluke gradonačelnika Bandića. Meni je došla ponuda da se, ako mislim da mogu bolje, priključim momčadi koja bi mogla pobijediti. S obzirom da to da sam Jelenu Pavičić Vukičević upoznao tek nedavno, dobila me je na prvu kao inteligentna i obrazovana dama koja ima karizmu za gradonačelnicu", dodao je Barić.

"Ja, kao arhitekt i vizionar, mislim da mogu pomoći u urbanoj obnovi grada koju moramo napasti najjače. Jedna od tih tema je i stadion, to nije prva tema, ali nije ni zadnja. Ako meni netko ponudi opciju da ja uđem u nešto, to je meni neki veliki izazov, ja to vidim kao veliki izazov, da nešto pokrenemo i pomaknemo. Mislim da u gradu ima puno izazova i ja od toga ne bježim", rekao je Barić.

Na pitanje bi li se odazvao Bandićevom pozivu da je on u novoj utrci za gradonačelnika, Barić je rekao: "Nisam siguran bi li me on pozvao, a nisam siguran ni bih li se odazvao u toj funkciji. Ovo je novi početak i ja u tome vidim sebe".