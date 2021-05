Pandemijska kampanja prisilila je kandidate na lokalnim izborima da pokažu svu svoju kreativnost. I dok traje svojevrstan rat plakatima - počinju teći rokovi za financijske izvještaje, a DIP je izdao upute kako bi izlazak na birališta bio epidemiološki siguran.

Osjeća se itekako da kampanja ulazi u svoj finiš. Članovi Zeleno-lijeve koalicije rasplesali su se i postali glavne zvijezde pjesme i spota u promotivne svrhe, a njihov Tomislav Tomašević postao je glavna zvijezda kampanje Hrvatskih suverenista. Plakati s njegovim likom osvanuli su po Zagrebu. Usporedili su ga s lubenicom. Ne misle da je riječ o prljavoj kampanji.

''Gledajte, prljava kampanja bi bila u onom trenutku kad bi mi nešto iznosili, a što nije istina, a sve što smo mi iznijeli na tim našim plakatima je apsolutna istina'', izjavio je Marko Milanović Litre, kandidat za zagrebačku gradsku skupštinu, Hrvatski suverenisti.

Nije to prvi i jedini rat plakatima. Kampanju tako vodi i Stipe Petrina koji ratuje s HDZ-om. No, za neke, to je preskup sport. Pa ima kandidata bez ijednog plakata.

''Do sada još nismo potrošili niti jedne jedine kune, štedimo, čekamo zadnji tjedan tako da možemo malo više onda krenuti preko digitalne kampanje, uglavnom Facebooka. Moj Facebook je službena stranica jer tu najbolje možemo vidjeti cijeli život kako živim već 11 godina, tako da nema nikakvih fejk stvari'', izjavio je kandidat za župana Primorsko-goranske županije (MOST), Leonardo Pavela.

Koliko su dosad potrošili, na što točno i tko im je novac donirao - stranke su morale izvijestiti Državno izborno povjerenstvo.

''Osamsto tisuća kuna smo dosada potrošili', rekao je Tomislav Tomašević, kandidat za gradonačelnika Zagreba (Možemo!).

I dok kandidati zbrajaju, DIP je izdao epidemiološke upute. Prije nego krenete na biralište, obavezno izmjerite tjelesnu temperaturu. Kad uđete u objekt u kojem se nalazi vaše biračko mjesto, do njega otiđite najkraćim mogućim putem. Ondje će vas dočekati članovi biračkog odbora koji će vam ponuditi dezinficijens. Masku smijete skinuti samo kako bi članovi biračkog odbora provjerili vaš identitet. Ali i tada, kao i cijelo vrijeme, morate održavati udaljenost od dva metra. Na glasačkom mjestu dočekat će vas kemijska olovka, ali svakako je preporuka da ipak ponesete svoju.

Ako ste u samoizolaciji onda će vas posjetiti članovi biračkog odbora i glasovanje ćete obaviti na ulaznim vratima. U slučaju da imate pozitivan COVID nalaz, glasovat ćete putem osobe od povjerenja. Članovi biračkog odbora doći će povjeriti vaš identitet, osoba od povjerenja ispunit će glasački listić po vašem naputku, spremiti ga u omotnicu i predati članovima biračkog odbora.

