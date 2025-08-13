Obavijesti Foto Video Pretražite
NEREDI U DVAMA GRADOVIMA

VIDEO Brutalni okršaji na prosvjedima u Srbiji: Gađali ih vatrometom, kamenjem, bocama... Ima ozlijeđenih

13. kolovoza 2025.
Prosvjed u Vrbasu, screenshot
Prosvjed u Vrbasu, screenshot Foto: N1 Srbija
U dvama srpskim gradovima izbili su neredi na antivladinim prosvjedima.
