NOVA KATASTROFA

Nakon gladi i razaranja, u Gazi se pojavila nova pošast: Liječnici objavili alarmantno upozorenje

Piše I. B., 13. kolovoza 2025. @ 07:32 komentari
Gaza
Gaza Foto: Afp
U razoreni pojas Gaze stiglo je alarmantno upozorenje iz medicinskih krugova.
  1. Ljudski lanac
    TRAGEDIJA U ITALIJI

    Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti
  2. Hipodrom
    KONCERTNI SPEKTAKL

    "Hipodrom je neupotrebljiv!" Organizator već platio kaznu, pa se pravda: "Bit će bolji nego što je bio"
  3. Benzinska postaja, ilustracija
    NJEMAČKA OBITELJ

    Roditelji zaboravili dijete na benzinskoj: Tek nakon pola sata shvatili su da nedostaje

Liječnici upozoravaju: Nova prijetnja u Gazi, šire se bolesti otporne na antibiotike
