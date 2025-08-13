Nakon gladi i razaranja, u Gazi se pojavila nova pošast: Liječnici objavili alarmantno upozorenje

Gaza se suočava s novom prijetnjom jer se po ratom razorenoj enklavi šire bolesti otporne na antibiotike, pokazala su najnovija istraživanja.

Zalihe medicinskog materijala su oskudne, a deseci tisuća ljudi ozlijeđeni su u ratu koji traje 22 mjeseca. Mnogi su oslabljeni pothranjenošću, pa će visoka razina bakterija otpornih na lijekove značiti dulje i teže bolesti, brže širenje zaraznih bolesti i više smrtnih slučajeva, upozoravaju stručnjaci.

Nalazi su objavljeni u utorak u stručnom komentaru u časopisu Lancet Infectious Diseases, prvi su od početka sukoba u listopadu 2023. koji upućuju na raširenost višestruko otpornih bakterija u Gazi.

"Slika je užasna"

"To znači dulje i ozbiljnije bolesti te visoki rizik prijenosa na druge i povećan rizik smrti od vrlo čestih infekcija te više amputacija. Slika je užasna", izjavila je Krystel Moussally, savjetnica za epidemiologiju u Liječnicima bez granica i koautorica studija o bakterijama otpornima na lijekove u Gazi i drugim ratnim zonama Bliskog istoka, koja nije sudjelovala u ovom istraživanju, piše Guardian.

Studija se temelji na više od 1.300 uzoraka iz bolnice al-Ahli, gdje se nalazi jedan od rijetkih funkcionalnih mikrobioloških laboratorija u Gazi. Dvije trećine uzoraka, prikupljenih od pacijenata tijekom 10 mjeseci prošle godine, pokazale su prisutnost višestruko otpornih bakterija.

Jedan od autora studije, Bilal Irfan, rezultate je opisao kao "posebno alarmantne". "Ne znamo ni pravi razmjer zbog uništenja gotovo svih laboratorija i ubojstava brojnih medicinara, pa je i mali uvid u to što se događa u Gazi iznimno važan", rekao je.

"Uništen je zdravstveni sustav"

Gaza se desetljećima suočava s visokom razinom višestruko otpornih bakterija.

No sadašnje stanje je bez presedana, ističu stručnjaci. Ne samo da je zdravstveni sustav uništen, već su srušeni i sustavi odvodnje, gotovo je prestalo odlaganje otpada i smeća, a glad je raširena među 2,3 milijuna stanovnika, što mnoge čini osjetljivijima na infekcije.

U utorak je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) poručila da bi Izrael trebao dopustiti skladištenje medicinskih zaliha za rješavanje "katastrofalne zdravstvene situacije u Gazi".

"Želimo se opskrbiti, svi čujemo da je dopušteno više humanitarne pomoći, ali to se još ne događa ili se događa presporim tempom", rekao je Rik Peeperkorn, predstavnik WHO-a na palestinskim teritorijima.

Peeperkorn je naveo da je Gaza ostala bez više od polovice lijekova, a WHO uspijeva unijeti manje zaliha nego što želi "zbog kompliciranih procedura i proizvoda kojima je "ulazak još uvijek zabranjen" – što je predmet stalnih pregovora s izraelskim vlastima.

Peeperkorn je rekao da funkcionira samo 50% bolnica i 38% centara primarne zdravstvene zaštite, i to djelomično. Popunjenost kreveta dosegnula je 240% kapaciteta u bolnici Al-Shifa i 300% u bolnici al-Ahli, obje u sjevernoj Gazi.

"Glad i pothranjenost pustoše Gazu"

"Opća zdravstvena situacija ostaje katastrofalna. Glad i pothranjenost i dalje pustoše Gazu", rekao je.

Izraelsko ministarstvo obrane tvrdi da je od početka rata u Gazu prebačeno više od 45.000 tona medicinske opreme te da je međunarodna pomoć uspostavila 13 potpuno opremljenih terenskih bolnica.

"Izrael će nastaviti dopuštati ulazak medicinske opreme i lijekova u Pojas Gaze u skladu s međunarodnim pravom i u koordinaciji s međunarodnom zajednicom, poduzimajući sve moguće mjere da spriječi terorističku organizaciju Hamas da preuzme pomoć i iskoristi je u terorističke i vojne svrhe", naveli su izraelski dužnosnici.

Izraelska ofenziva u Gazi od 7. listopada 2023. dosad je usmrtila ukupno 61.599 Palestinaca, a ranila njih 154.088, prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi.