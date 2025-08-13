Europa im dala milijune za oporavak od korone: Kupili jahte, otvarali seks-klubove i votka barove

Poljsko ministarstvo financija u utorak je zaustavilo sva daljnja plaćanja u okviru višemilijunskog programa financiranog od strane EU-a za hotele, restorane i kulturne objekte, nakon što je inicijativa za transparentnost otkrila da su bespovratnim sredstvima kupljene jahte, votka barovi, ali i da je jedna od tvrtki koja je primila novac registrirana na istoj adresi kao i seks-klub.

Ministrica financija Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz izjavila je da se dodatni novac neće isplaćivati dok se ne provede pojedinačna revizija svake od otprilike 2400 potpora, ukupne vrijednosti oko 282,3 milijuna eura.

"Svaki zlot bit će provjeren", rekla je novinarima, okrivljujući pravila koja je izradila prethodna vlada Prava i pravde (PiS). Cilj je, dodala je, bio zaštititi povjerenje javnosti u fondove EU i osigurati da novac doista podržava namijenjene korisnike, piše Politico.

Do sada je isplaćeno oko 25,8 milijuna eura, što znači da je većina sredstava zamrznuta.

HoReCa shema, dio dugo odgađanog poljskog plana EU-a za oporavak od COVID-19, trebala je pomoći malim turističkim i ugostiteljskim poduzećima da se diverzificiraju nakon pandemije.

Poljski premijer Donald Tusk Foto: Afp

Bruxelles je godinama zadržavao širi fond za oporavak, vrijedan 59,8 milijardi eura za Poljsku, zbog sporova s prethodnom vladom oko vladavine prava, što je njegovo konačno oslobađanje učinilo značajnom pobjedom premijera Donalda Tuska nakon što je pobijedio na izborima 2023. godine.

No interaktivna online karta primatelja, objavljena prošli tjedan, umjesto toga je zapalila društvene mreže šokantnim kupnjama, od brodova i luksuznog namještaja do potpore registrirane na adresu swingerskog kluba.

PiS je iskoristio kontroverzu kako bi optužio Tuskovu vladu za kronizam i rasipanje te kako bi istaknuo pukotine unutar vladine koalicije .

"Ova su sredstva bila namijenjena obnovi Poljske nakon pandemije i stvaranju novih radnih mjesta", rekao je glasnogovornik PiS-a Rafał Bochenek u izjavi u utorak. "Tusk je obećao razvoj koji će svi osjetiti. Ono što mi osjećamo jest gigantski smrad - i ogroman dug koji ćemo svi morati otplatiti."

Tusk je branio svoju vladu, okrivljujući prethodnu administraciju PiS-a za blokadu sredstava godinama i prisiljavanje na ubrzano uvođenje.

"Sto posto odgovornosti za ovaj dugogodišnji nered pada na naše prethodnike, koji su blokirali ta sredstva i ostavili nam vrlo malo vremena da ih pravilno potrošimo kako bi mogla doći do poljskih tvrtki", rekao je u ponedjeljak .

"Kako bi se osiguralo da se novac iskoristi, ministarstvo financija ublažilo je procedure, a neki su ljudi to iskoristili, trošeći na načine koje ljudi, s pravom, smatraju upitnima, ako ne i potpuno uznemirujućima", dodao je.

Glasnogovornik Europske komisije u ponedjeljak je za radio RMF FM rekao da izvršna vlast EU-a "pažljivo prati situaciju", ali je naglasio da je odgovornost za upravljanje sredstvima na Varšavi.