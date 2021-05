Potpredsjednica SDP-a Biljana Borzan u nedjelju je uvečer, nakon objave izlaznih anketa u četiri najveća grada, ocijenila da ne mogu biti nezadovoljni jer zadržavaju pozicije koje su i do sada imali te ustvrdila da su ih birači u Zagrebu kaznili zbog koketiranja s Bandićem.

"Čovjek uvijek želi više i nada se boljemu, ali ne možemo biti nezadovoljni ako zadržavamo otprilike pozicije koje smo imali. To znači da u Zagrebu nismo ni bili na vlasti, broj zastupnika u Skupštini ostat će podjednak, kao i u Splitu, dok ćemo u Osijeku po ovoj izlaznoj anketi imati jednog vijećnika manje.

U Rijeci, za koju se spominjalo da je tamo uzdrmana SDP-ova vlast, pokazuje se da naš kandidat nadmoćno i apsolutno kao favorit ulazi u drugi krug, a u predizbornim analizama najviše se i spominjalo da je SDP-u najvažnije da zadrži Rijeku", analizirala je Borzan rezultate prvih izlaznih anketa.

Očekujem da ćemo zadržati gradonačelnike u gradovima u kojima smo ih i do sada imali, a možda dobijemo još nekoliko, dodala je.

Na primjedbu da je SDP na ovim izborima stagnirao, rekla je da je prva koja će se samokritički osvrnuti na ono što su i kako radili.

"Što se Zagreba tiče, očito je da postoji veliki bazen birača koji su skloni lijevoj opciji, ali očigledno zbog SDP-ova držanja u prošlom mandatu u kojemu je od osmero zastupnika četvero prešlo Milanu Bandiću, naravno da su birači to kaznili i prebacili se opciji koja im se u ovom trenutku činila kao bolja protuteža politici koja je do sada vladala Zagrebom. Rezovi su rađeni u zagrebačkoj organizaciji da se biračima pošalje jasna poruka o odmaku od Bandićeve politike, ali očito je to bilo kasno jer se ne može u dva mjeseca promijeniti percepcija koja vlada godinama", ocijenila je.

"Ne mislim da je kandidatura Joška Klisovića bila promašaj jer ne mislim da bi itko prošao bolje. Ovaj je rezultat jednostavno odraz okolnosti i onoga što je bilo i Klisović je dobio ono što u ovom trenutku pripada SDP-u i u trenutku kada je apsolutno favorit lijevo-građanskog biračkog tijela sklon Tomislavu Tomaševiću i Možemo. SDP-u su u Zagrebu na naplatu došle godine koketiranja s Bandićem", smatra potpredsjednica SDP-a.

"Što se tiče Splita, birači su očito u strahu da im se u drugom krugu ne dogode HDZ i Kerum, pa su se opredjeljivali između dva lijeva kandidata za onoga za kojeg su mislili da ima više šanse i u tome vidim razlog dobrog rezultata Ivice Puljka. Zanimljivo je da HDZ očito gubi Split, ali vidjet ćemo još što će biti u drugom krugu jer se karte miješaju ponovno, što vrijedi i za Osijek. U Splitu ljudi očito nisu više zainteresirani da ih vodi HDZ, a u Rijeci su očigledno zainteresirani da ih i dalje vodi SDP", zaključila je Borzan.