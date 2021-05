Hrvatska među 38.000 kandidata bira općinske načelnike, gradonačelnike, župane, gradska vijeća i županijske skupštine. Na gotovo 7000 biračkih mjesta od 7 sati ujutro do 19 navečer, građani mogu birati ljude kojima povjeravaju svoju ulicu, kvart, trg, vrtić, školu...

Odgovornost je velika, kako onih koji će biti izabrani, tako i onih koji biraju. Glasovati se može samo u mjestu prebivališa, a pravo glasa ima 3,660.000 građana.

Sve skupa ima 1232 vrste glasačkih listića. Jer bira se 127 gradonačelnika, 428 načelnika i 20 župana, kao i na stotine članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština, mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti.

Novost je da biramo manje članova predstavničkih tijela, ali i manje zamjenika nego na prošlim izborima. Njihov broj sada se veže uz broj stanovnika lokalne jedinice, pa će dva zamjenika imati gradonačelnici četiri velika grada i oni župani čije županije broje više od 250.000 stanovnika. U općinama i gradovima s manje od 10 tisuća stanovnika više nema zamjenika načelnika i gradonačelnika.

Prvi lokalni izbori u pandemiji

Ovo su prvi lokalni izbori održani u pandemiji koronavirusa. Hrvatski državljani s pravom glasa koji žive u inozemstvu iznimno danas zbog izbora mogu ući u zemlju bez covid testa ili potvrde.

Glasačkih listića u prvom izbornom krugu ima oko 14 milijuna. 30 tona papira utrošenih za to stajat će oko pet milijuna kuna, deset milijuna kuna je informatička potpora. Ukupno ćemo izbore platiti više od 100 milijuna kuna. Pravo glasa može se iskoristiti do 19 sati, nakon čega se birališta zatvaraju.

DIP pozvao poslodavce da omoguće radnicima izlazak na izbore

Državno izborno povjerenstvo pozvalo je poslodavce da omogući svojim radnicima da odu na biračka mjesta. Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak razgovarao je s predsjednikom DIP-a Đurom Sessom.

"920 ljudi u izolaciji i samoizolaciji tražilo je ostvarivanje svojeg prava, očekivao sam da će ih biti više. To je bila jedna tema koja je bila naglašena u javnosti, čini mi se da smo uspjeli sve obavijestiti na vrijeme o njihovim pravima. Nismo dobili dojava da je netko zakinut u ostvarivanju svojih prava", rekao je Sessa.

Na graničnim prijelazima su u Hrvatsku ušle 892 osobe zbog neodgodivih osobnih razloga. Navodi da se izborna šutnja krši.

"Izborna šutnja se krši od strane građana, od onih za koje se može pretpostaviti da su kandidati i protukandidati, društvene mreže u tome dosta pomažu. To su sve prekršaji. Kazne su velike. Nadam se da će se procesuirati i to ozbiljno, jer ako se to ne dogodi, onda se koncept izborne šutnje treba napustiti", rekao je Sessa.

O incidentima koji su se dogodili kaže da je bilo uzavrelih strasti, no ništa više nego je uobičajeno. "Lokalni izbori su jače emocionalno nabijeni nego parlamentarni izbori", rekao je Sessa.

O slaboj izlaznosti

Reporterka Sabina Tandara Knezović razgovarala je s prof. dr. sc. Borisom Jokićem, ravnateljem Instituta za duštvena istraživanja o tome kako mnogi prate politiku, kritiziraju, no kada treba izaći i glasovati, onda ih izađe svaki treći. Gost u studiju bio je i Davor Bruketa, dizajner i marketinški stručnjak.

Izlaznost je 35,54 posto, malo veća nego na posljednjim izborima. Jokić navodi da to nije loše.

"Ljudi nisu izgubili nadu u svoj glas, možda je čak i pandemija motivirala ljude da izađu na izbore. Također i potres. Mislim da će brojke biti nešto bolje nego prije četiri godine", kazao je Jokić.

Bruketa navodi da se u kampanji griješilo. "Puno savjetnika i fokus na druge stvari. Puno je kandidata, nemaju svi medijsku podršku, ljudima je teško zapamtiti što ste im obećali i na kraju ne znaju za što se pojedini kandidat zalaže", kazao je Bruketa.

Jokić navodi da Rijeka u izlaznosti uvijek malo kasni. "Brojke su dobre u Zagrebu i Splitu, baš kao i u Osijeku. Očekuju se zanimljive utakmice koje će trajati do dugo u noć", rekao je Jokić.

"Stranački programi su dokumenti koji služi više analitičarima i medijima, glasači vrlo malo čitaju programe. Nemaju se vremena baviti programom i teško je pronaći način da se dopre do njih", rekao je Bruketa i dodao da jedno istraživanje može pokazati što muči građane.

"Ličko-senjska županija su uvijek prvaci, kao i Dubrovačko-neretvanska županija. Oni uvijek izlaze u najvećem broju", rekao je Jokić i navodi da je problem u političkim strankama koje obećaju puno toga, ali poslije "obećanje postane ludom radovanje".