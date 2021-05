Politički komentator Dnevnika Nove TV Mislav Bago analizira i ove izbore i odgovara na pitanje ima li ovakva izlaznost veze s nesređenim popisom birača.

"Ovakva izlaznost je savršena u odnosu na epidemiju i sve što smo imali. Prošle godine smo isto imali COVID izbore, ali sada su mnogo stroža pravila. No, najveći problem je što mi nemamo sređene biračke spiskove. Ako gledamo izbore prije četiri godine, 20.000 birača manje je glasalo sada u prvom krugu, ali mi imamo 100 tisuća birača manje u odnosu na zadnjih osam godina. Tako da sam uvjeren u Slavoniji, Dalmaciji, pa i na sjeveru da bi izlaznost bila puno, puno, puno veća, i iznad 50 posto, kad bi se ti birački spiskovi sredili.

Ovo je zapravo nerealno, mi ćemo danas cijeli dan do 19 sati raspravljati o izlaznosti i što ona znači ili ne znači, a zapravo nemamo pravu bazu podataka", poručio je Bago u izvanrednim vijestima Nove TV.

Izlazne ankete, koje Nova TV jedina od komercijalnih televizija objavljuje u 19 sati, oduvijek su dobar pokazatelj konačnih rezultata izbora.

"Nova TV već godinama provodi ove izlazne ankete, po svjetskim standardima provodi ih jedna od najboljih svjetskih agencija. Ono što je važno, večeras ćemo u 19 sati vidjeti raspoloženje u četiri velika grada, a pogreška je manja od europske pogreške. Važno je spomenuti da ovo nisu neslužbeni rezultati DIP-a, ovo je procjena na osnovu anketiranja građana koji su glasali ili su htjeli dati glas našim anketarima.

Dosadašnja iskustva govore da su te izlazne ankete pogodile trendove, postotke, relativne pobjednike tako da večeras u 19 sati će slika unutar četiri grada biti više-manje jasna“, ocjenuje Mislav Bago.

Komentirao je i koncept izborne šutnje.

"To je relikt prošlosti kojeg smo prenijeli kada smo ’90-ih ušli u višestranačje. Sasvim je jasno da je to zapravo istrošeni instrument. Na izborni dan svi pričaju o izborima, kandidatima, vi praktički preko društvenih mreža možete voditi kampanju, DIP vam ne može ništa. Ja uistinu mislim da treba to ukinuti, nema smislila da se mi u subotu i nedjelju pravimo da izbori ne postoje pa ne smijete kandidate ni slikom pokazati, a do jučer su nas bombardirali, i od 19 sati će nas opet bombardirati. Cijeli je niz stvari, ali bi ovo prvo trebalo mijenjati", zaključuje Bago.