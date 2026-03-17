Lidl i UEFA pokreću jedinstveno strateško partnerstvo

Tvrtke Schwarz grupe jačaju svoju predanost europskom nogometu uz dugoročno strateško partnerstvo s Europskim nogometnim savezom (UEFA) – prvo u povijesti UEFA-e. Obje strane kombiniraju svoju stručnost kako bi donijele osviještenu prehranu i aktivan način života, od europskog profesionalnog nogometa do samih temelja sporta. Suradnja je više od tradicionalnog sponzorstva i stvara opipljivu društvenu vrijednost kroz UEFA-ine obrazovne programe.

Fokus na školski sport i obrazovne programe

Središnja komponenta partnerstva je predanost lokalnim nogometnim zajednicama. Nadograđujući svoju prisutnost na velikim turnirima, Lidl unosi svoju stručnost u zdravoj i osviještenoj prehrani u UEFA-ine obrazovne i programe za mlade kako bi stvorio pozitivan utjecaj na same temelje europskog sporta. Kao partner UEFA-inog programa Nogomet u školama, Lidl pomaže integrirati osviještenu prehranu, sport i tjelesnu aktivnost u svakodnevni život djece diljem Europe. U tu svrhu UEFA i Lidl zajednički razvijaju paneuropsku digitalnu platformu koja podržava nacionalne nogometne saveze u pružanju visokokvalitetnog i inkluzivnog nogometa u školama i lokalnim klubovima. Platforma nudi praktične smjernice i objedinjuje nogomet, obrazovanje i zdravu prehranu. Između ostalog, uključuje online tečajeve za nastavnike i trenere kako bi im pomogli u promicanju aktivnog načina života kroz sadržaje prilagođene uzrastu.

Lidl i UEFA nastavljaju graditi na uspjehu Lidlovog kampa za mlade 2025. kako bi dugoročno inspirirali i podržali mlade nogometne talente. Uz to, Lidl preuzima ulogu službenog UEFA-inog partnera za osviještenu prehranu (Take Care Nutrition partner).

Lidl je predan podršci mjestima gdje počinju velike nogometne karijere

Strast prema sportu i kretanju često traje cijeli život, a obično počinje upravo u lokalnim sportskim klubovima – tamo se postavljaju temelji za osviješten i aktivan život. Kao partner UEFA-inih nagrada za doprinos lokalnom sportu (Grassroots Awards), Lidl dodatno jača nogometnu bazu. Ove nagrade svake godine su priznanje izvanrednim projektima, inicijativama i klubovima iz svijeta neprofesionalnog nogometa. Tijekom UEFA-inog tjedna lokalnog sporta (Grassroots Week) u rujnu, Lidl kao glavni partner i UEFA zajedno slave nogomet u zajednicama diljem Europe.

Jens Thiemer, glavni direktor za korisnike Lidl Internationala: „Ciljano razvijamo našu suradnju s UEFA-om i stvaramo održivu dodanu vrijednost za društvo s našim prvim strateškim partnerstvom UEFA-e. Uz pomoć UEFA-e i uz moć nogometa, donosimo našu stručnost u osviještenoj prehrani upravo tamo gdje se čini razlika: trenerima, roditeljima i djeci u lokalnim sportskim sredinama. Uostalom, društvene promjene ne događaju se samo na velikim stadionima, već prvenstveno na školskim igralištima i u lokalnim klubovima.“

Priča o uspjehu ide i u produžetke

Lidl je partner UEFA-e od 2024. godine, a u budućnosti će djelovati kao službeni globalni partner UEFA-inog ženskog nacionalnog nogometa i službeni globalni partner UEFA-inog muškog nacionalnog nogometa. Do 2030. godine Lidl će tako podržavati brojna prestižna natjecanja u europskom ženskom i muškom nogometu, uključujući UEFA EURO 2028. u Ujedinjenom Kraljevstvu i Republici Irskoj, kao i UEFA EURO 2029. u Njemačkoj. Ova suradnja uključuje kvalifikacije za Europsko prvenstvo za žene 2026. i 2028., UEFA Ligu nacija za žene 2027. i 2029., kao i UEFA Europsko prvenstvo za žene 2029. U muškim natjecanjima, Lidl će podržati Europsko prvenstvo u nogometu 2028., UEFA Ligu nacija 2027. i 2029., Europsko prvenstvo u nogometu za igrače do 21 godine 2027. i 2029., kao i UEFA Europsko prvenstvo u futsalu 2026. i 2030.

Zajedničke vrijednosti kao temelj suradnje

Lidlove temeljne vrijednosti: učinkovitost, poštovanje, povjerenje, jednostavnost i pripadnost, oblikuju svakodnevno poslovanje tvrtke, a preslikavaju se i na sportska natjecanja, bilo da je riječ o vrhunskom sportu ili lokalnim klubovima. S druge strane, UEFA se snažno zalaže za integritet, jednake mogućnosti i ujedinjujuću moć sporta.

Direktor marketinga UEFA-e Guy-Laurent Epstein izjavio je: „Oduševljeni smo što možemo pozdraviti Schwarz grupu kao našeg prvog strateškog korporativnog partnera. Zajedno udružujemo snage kako bismo oblikovali budućnost europskog nogometa na održiv, odgovoran i konkurentan način. Zajedno s Lidlom iskoristit ćemo snagu nogometa kako bismo strast prema tjelesnoj aktivnosti i osviještenoj prehrani prenijeli izvan profesionalnog sporta u nogomet na lokalnoj razini.“

Održivost i učinkovitost resursa

Uz Lidl, dio strateškog partnerstva između tvrtki Schwarz grupe i UEFA-e je i PreZero. Svojom stručnošću u očuvanju resursa i kružnom gospodarstvu, PreZero doprinosi suradnji u okviru velikih sportskih događaja. Strateško partnerstvo s tvrtkama Schwarz grupe stvara obvezujući okvir za prevođenje zajedničkih vrijednosti u dugoročne programe – s ambicijom stvaranja društvenog utjecaja izvan profesionalnog nogometa.