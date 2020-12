Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen početak cijepljenja u Europskoj uniji u subotu je prozvala „dirljivim trenutkom jedinstva“.

„Cjepivo je dostupno svim članicama EU-a u isto vrijeme. Ljudi se počinju cijepiti u Ateni, Rimu, Helsinkiju, Sofiji, svugdje“, poručila je von der Leyen u videoporuci objavljenoj u subotu na društvenim mrežama.

„Cijepljenje će nam pomoći da vratimo svoje normalne živote, postepeno“, dodala je, pa pozvala 450 milijuna stanovnika EU-a da i dalje budu oprezni kako bi se spriječilo širenje virusa, prenosi agencija dpa.

Ista količina doza cjepiva BioNTecha i Pfizera počela je za vikend stizati u svih 27 članica EU-a.

Šefica EK-a rekla je da očekuje da će i europska regulatorna tijela odobriti i druga cjepiva te da će u narednim mjesecima biti dovoljno doza da se svi cijepe.

Većina zemalja počet će s cijepljenjem u nedjelju.

Mađarska je odlučila to učiniti dan ranije pa su već u subotu cijepljeni prvi zdravstveni radnici cjepivom Pfizer-BioNTech.

"Počeli smo cijepiti zdravstvene radnike prema ranije utvrđenom planu", kazao je glasnogovornik vlade za britansku agenciju Reuters.

Prva su cjepiva dana u glavnoj bolnici za liječenje od COVID-19 u Budimpešti.

Nizozemska je objavila da će cijepljenje u toj zemlji početi tek 8. siječnja.

