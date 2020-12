U nedjelju će prva osoba u Hrvatskoj primiti cjepivo protiv koronavirusa. Svakim danom manji je broj hospitaliziranih, osim u Varaždinskoj županiji gdje je još uvijek velik broj pacijenata koji trebaju adekvatnu skrb. Liječnici neumorno istražuju postoji li i u Hrvatskoj novi soj koronavirusa te će rezultati biti dostupni nakon Nove godine.

Brojke novozaraženih nastavljaju padati. Olakšanje nakon dugo vremena osjete i neke od bolnica koje brinu o COVID pacijentima. I dok se analiziraju uzorci ne bi li se otkrilo postoje li i u Hrvatskoj različiti sojevi koronavirusa, Hrvatska odbrojava do početka cijepljenja.

U nedjelju ujutro prva će osoba u Hrvatskoj primiti cjepivo protiv COVID-19. Bit će to štićenik Doma za starije i nemoćne u Zagrebu. Uz listu prioriteta, u sklopu kampanje, sastavit će se i lista poznatih osoba koje će se cijepiti. Bit će to ljudi iz političkog života, iz sporta, ljudi sa estrade i mnogi drugi. No, ni članovi stožera neće ostati lišeni cijepljenja.

''Članovi stožera će se vjerojatno cijepiti zajedno u momentu kada odlučimo da sad imamo dovoljno cjepiva da pokrijemo najugroženije skupine. Neki od nas jesu kronični bolesnici i starije osobe tako da ćemo mi vjerojatno doći na red negdje u drugoj kategoriji prioriteta'', objasnio je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

Danas su 2233 nova slučaja zaraze, a 70 je umrlih. Aktivnih je slučajeva manje nego jučer te se epidemiološka situacija u zemlji poboljšava, a osjete to i neke bolnice.

''Osjetimo stagnaciju i moram reći u ime svih djelatnika da smo zadovoljni i sretni jer se ipak negdje vidi kraj epidemije'', govori Diana Rudan, v.d. zamjenica ravnatelja KB Dubrava.

''Unazad dva dana imam podatke da je 18 pacijenata manje hospitalizirano čime definitivno osjećamo blago olakšanje'', rekla je Sanja Matijević Rončević iz KBC-a Rijeka.

Nažalost, olakšanja još nema u Varaždinskoj županiji.

''Još uvijek imamo veliki priljev pacijenata. Kada je bilo vrlo visok broj pozitivnih je bilo 20-ak prijema dnevno, danas je još uvijek takav priljev u bolnički sustav'', objasnila je Anja Kolarić iz OB Varaždin.

Upravo uzorci briseva iz Varaždinske županije, ali i grada Zagreba analiziraju se u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu. Liječnici žele saznati kruži li i kod nas novi soj koronavirusa koji se pojavio u Velikoj Britaniji.

''Ukoliko ga detektiramo svakako ga želimo usporediti s već postojećim sojem koji je opisan na području Velike Britanije, da vidimo koliko su slični ili različiti'', izjavila je Lidija Cvetko Krajinović, iz Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.

Također, objasnila je da virus vjerojatno i hoće mutirati te to ne treba biti začuđujuće. Prvi rezultati istraživanja bit će poznati nakon Nove godine.

''Većina mutacija je beznačajna kod virusa, samo poneke rezultiraju promjenom nekog svojstva virusa'', govori Krajinović.

