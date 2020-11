U posljednja 24 sata u Srbiji su na koronavirus testirane 18.040 osobe, njih bilo je 5613 pozitivno. Preminulo je 27 osoba.

Ogromne brojke novih zaraženih zabilježene su u Srbiji u srijedu.

Testirali su 18.040, a pozitivni rezultati stigli su za 5613 osoba. U posljednja 24 sata preminulo je 27 osoba pozitivnih na koronavirus.

Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta "Batut" - na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 182 oboljelih, piše Blic.

Premijerka Ana Brnabić je tijekom prijepodneva najavila da se, ako ne dođe do smirivanja situacije, neće čekati do 1. prosinca za pooštravanje mjera u borbi protiv korona virusa.

Liječnici u Srbiji upozoravaju da je zdravstveni sustav pred raspadom i apeliraju na građane, pogotovo mlađe, da se pridržavaju epidemioloških mjera.

Epidemiolozi i članovi Kriznog stožera Predrag Kon i Branislav Tiodorović kazali su za RTS da je situacija veoma ozbiljna. Virus je ušao u obitelji, a bolnice se pune.

Kon upozorava da je u toku pravi rat u zdravstvenom sustavu. Kako je rekao, šteta da najnovije mjere nisu donesene barem dva tjedna ranije.

Danski ministar poljoprivrede odstupa nakon nezakonite naredbe o ubijanju 17 milijuna kuna

Policija u Berlinu vodenim topom zaustavila prosvjed protiv korona mjera: "Nije nam preostalo ništa drugo"

Smatra da je bitno i provođenje donesenih mjera kako bi one dale efekta, no pitanje je koliko će se to videti u brojkama, jer je virus već prodro u kompletne obitelji.