Predsjednik Republike Zoran Milanović u video čestitki u povodu Međunarodnog praznika rada pozvao je na socijalni dijalog i zaštitu najranjivijih dijelova društva u kontekstu krize izazvane pandemijom koronavirusa.

Milanović u poruci objavljenoj u petak ujutro ističe da Međunarodni praznik rada ove godine slavimo u posve drugačijim, "nikad viđenim okolnostima" u kojima je pandemija koronavirusa spriječila stotine tisuća ljudi da rade i da zarađuju.

"Kriza je pogodila sve, ali posljedice neće biti za sve jednake. Nejednakost u društvu će se povećati i to je ozbiljna prijetnja i izazov za koji moramo naći rješenje. Sada je izvjesno da će kriza jačati. A potreba da zaštitimo najranjivije dijelove društva bit će sve veća. I zato odmah pozivam na socijalni dijalog", poručio je.

Predsjednik dodaje da država pomaže poduzetnicima da prežive krizu, ali i naglašava da na prvom mjestu "mora biti čovjek, svaka radnica i radnik koji imaju djecu, obitelj i koji moraju plaćati kredit ili najam, režije…"

"Vladine mjere pomogle su za prvu ruku, ali ozbiljni problemi tek dolaze i već sada moramo razmišljati kako ćemo i što raditi", ustvrdio je. Smatra da moramo biti brzi, pametni i znati "što nam je stvarni interes".

Kao društvo i kao ljudi, ocijenio je, morat ćemo raditi teže, ozbiljnije i pametnije nego do sada, jer se svijet mijenja te će nakon krize neke stvari biti drukčije.

"Tamo gdje nešto nestane, a u svakoj krizi nestaju poslovi, tamo nešto novo mora i narasti. Sačuvajmo ono što možemo, unaprijedimo to, ali gradimo i novo. Poštena plaća za pošteni rad - to je sve što normalan čovjek želi i to je sve što bi normalna država i politika trebale osigurati. U situaciji u kojoj se nalazimo to nam je potrebnije nego ikada prije. I to bez razlike, bez izlike i bez prebacivanja odgovornosti", poručio je predsjednik Republike.

U video čestitki objavljenoj na Facebooku i YouTubeu Milanović je svim radnicama i radnicima, građankama i građanima Hrvatske čestitao Praznik rada "u vjeri da ga nikada više nećemo slaviti u ovakvim okolnostima". (Hina)