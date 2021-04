Zbog povećanja broja novozaraženih osoba pojedine županije odlučile su promijeniti način održavanja nastave.

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, nekoliko je županija danas objavilo načine održavanja nastave. Podjsetimo, u Hrvatskoj su predviđene tri opcije: Model ''A'', Model ''B'' i Model ''C''.

Model ''A'' - nastava se održava u školi.

Model ''B'' - dio nastave se održava u školi, a drugi dio na daljinu.

Model ''C'' - nastava se u potpunosti odvija na daljinu.

Splitsko-dalmatinska županija

Nastava se održava za učenike osnovnih i srednjih škola i studente Sveučilišta u Splitu po Modelu ''C'', odnosno virutalnim putem. Za učenike razredne nastave primjenjivat će se Model ''A''.

Također, obustavlja se održavanje praktične nastave u školskim objektima.

Odluka traje od 12. travnja do 17. travnja.

Zadarska županija

Učenici razredne nastave u školu će morati ići jer se nastava održava po Modelu ''A'', dok će viši razredi osnovne škole nastavu pratiti virtualnim putem, kao i svi srednjoškolci.

Praktična nastava u srednjim školama je dozvoljena u redovnom obliku.

Ovakav način nastave trajat će od 12. travnja do 25. travnja te će se, ovisno o razvoju epidemiološke situacije, mijenjati.

Vukovarsko-srijemska

Za sve, osim niže razrede osnovne škole i maturante, nastava će se odvijati na daljinu. Odluka vrijedi od 12. travnja, do izmjene.

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Učenici prelaze na Model ''C'', osim onih razredne nastave koji će morati fizički odlaziti u školu. Više informacija potražite ovdje.

Odluka vrijedi od ponedjeljka, 12. travnja.

Istarska županija

Bez iznimke, svi učenici osnovnih i srednjih škola pratit će nastavi virtualnim putem.

Takav način održavanja nastave primjenjivat će se od 12. travnja do 17. travnja.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Po Modelu ''C'' nastavu će pratiti učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola, kao i učenici srednjih škola, osim maturanata. . Maturanti i učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola vraćaju se u školske klupe od ponedjeljka.

Odluka se primjenjuje od 12. travnja i traje do 17. travnja.

Primorsko-goranska županija

Viši razredi osnovne škole te svi razredi srednje škole prelaze na online nastavu. Odluka se provodi od ponedjeljka, 12. travnja.

Na online nastavu u potpunosti prelaze svi fakulteti osim Medicinskog i Fakulteta zdravstvenih studija koji pomažu zdravstvenom sustavu.

Osječko-baranjska

Predloženo je ravnateljima škola da se očituju hoće li prijeći na Model ''B'' te će se u petak znati više detalja.

"Predložili smo ravnateljima škola da se očituju o primjeni modela B, odnosno kombinaciji nastave u školama i nastave na daljinu. U petak ćemo dobiti analizu broja oboljelih učenika, a ovisno o tome možemo predložiti i neke druge mjere'', rekao je načelnik Stožera, Ivan Hampovčan.