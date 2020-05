Prošetali smo i provozali se centrom Zagreba i provjerili kako izgleda prilagodba na novo normalno. Ili sudeći prema onome što smo vidjeli - staro normalno.

Marija Paulić iz Zagreba jedna je od rijetkih koju smo zatekli s maskom. "Nosim masku. Ne bojim se, ali pazim. Perem ruke. Dezifinciram", kaže.

"Masku imam u džepu za svaki slučaj ako negdje dođem gdje moram imati i to je to. Mene niti je bilo strah, niti me je strah ", ističe Josip Herceg iz Zagreba.

"Mislim da je malo povoljnija situacija, ajmo reći, tako da stoji u podsvijesti da bih se mogao zaraziti, ali nije toliko", kaže Marko Maćukat. Ipak ga nije strah voziti se u tramvaju. U tramvajima, većinom ljudi ne nose maske, ali se putnici pridržavaju distance. Barem dok se ne napuni i dok ne krene vožnja.

"Mislim da je to prošlo sada, da je ona glavna panika u biti što je bila, da je prošla i da ljudi nisu više toliko u strahu i ne vidim baš da se pridržavaju toliko", kaže Ana Šunić iz Osijeka. Premda središtem grada tramvaji još ne voze, a s nekih zgrada prijeti i urušavanje krova, ne boje se Zagrepčani prošetati, a ni sjesti u kafić i u miru popiti kavu.

"Zapravo mi je jako drago da smo se vratili na ovu mogućnost da možemo biti vani i piti kavu. Uživam jednostavno, ne razmišljam o tome, i pazim na druge", kaže Silvija Ferenac iz Zagreba. Od danas su moguća okupljanja za više od 40 osoba, a Hrvatima kava nije samo kava.

Pad prometa

"Velika je potreba da sjedimo skupa, da pričamo. Ovo je naša socijalizacija, naši razgovori, naše sve", kaže Đurđica Baniček. Vlasnici kafića ipak osjećaju pad gostiju, unatoč svim prilagodbama na koronavirus.

"Mislim da su ljudi naučili kroz ovo vrijeme i više biti doma. Zatim osjećam među ljudima da su možda naučili malo uzeti kavu na aparatu, pa otići u park, sjesti pa popiti, znači nisu opet u kafiću", kaže Siniša Matijević, vlasnik kafića.

Konobari su uočili da su u restoranima mnogo oprezniji stariji gosti. "Koriste puno dezinfekcijskih sredstava. Dok su na ručku čak do pet šest puta tokom ručka, prije jela, poslije jela. Svaki dodir sa mnom ili nekakav kontakt", kaže konobar Leonardo Vučenović.

Nekima je udaljenost draža od dezifinciranja. "Evo vidite da su razmaknuti stolovi, da postoje ti neki uvjeti da čovjek može nekako organizirano živjeti", kaže Zorislav Despot.

Život se polako vraća i u turističke agencije. Njih je potpuno stopirala korona.

"Pozivi se gomilaju. Hrvate zanimaju sve više domaće destinacije. Ali nađu se i oni koji žele u inozemstvo", kaže Tomislav Mijić, vlasnik turističke agencije.

"Prije dva tjedna imamo prvu rezervaciju jednog individualnog putovanja u inozemstvo. Putovanje se odnosi konkretno na Krakow. Turizam je najosljetljivija grana hrvatske privrede, ali bi rekao da je i najžilavija, da se najbrže oporavlja", kaže Mijić.

Oporavak bi od danas mogla doživjeti i event industrija. Privatni i poslovni catering, domjenci, vjenčanja, moguća su uz poštovanje epidemioloških mjera. Održavanje za 100 ljudi u zatvorenom i čak 300 na otvorenom.

"Vjerujem da će sada u šestom, sedmom i osmom mjesecu mladenci ipak željeti vratiti svoje datume koje su ili otkazivali ili odgađali i da bi se ta vjenčanja mogla održati", ističe Iva Kraljević Licardo, organizatorica vjenčanja.

Valja nastaviti živjeti, ali i biti na oprezu koliko možemo. Novo normalno može lako postati ono staro, ali i obratno!

