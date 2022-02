Jedna djevojčica iz njemačke već je mjesecima pozitivna kada se testira brzim antigenskim testovima, a negativna na PCR-u. Isprobala je oko 30 različitih vrsta antigenskih testova, ali svi joj pokazuju isti rezultat.

Već devet mjeseci brzi antigenski test pokazuje pozitivan nalaz 15-godišnjoj Evi Wallrabenstein iz Hannovera. No, kada se testira PCR-om - test je negativan. Liječnici nemaju objašnjenje za taj slučaj.

Prvi put se 15-godišnjakinja testirala u školi u travnju prošle godine i tada je sve krenulo. Otišla je na PCR test, dobila negativan rezultat, izašla iz karantene, otišla u školu, testirala se BAT-om i ponovno bila pozitivna, piše Fenix.

"Bilo mi je jako neugodno, stresno. Nisam mogla ništa učiniti", rekla je.

Isprobala je oko 30 različitih vrsta brzih testova i svi pokazuju pozitivan rezultat. U školi je čak morala napraviti testove i pred učiteljima ili liječnicima jer joj nitko nije vjerovao.

"Učili su nas da može biti lažno pozitivnih testova, da možemo krivo provesti test itd. U početku nam nitko nije vjerovao. Posljednjih devet mjeseci moja kćer je nekoliko puta bila u karanteni, propustila je velik broj školskih sati i nije mogla ništa raditi s prijateljima. Jer sudjelovanje u javnom životu moguće je samo uz brzi test ili dopunsko cijepljenje. Mislila sam da to nikad neće završiti jer nitko nije mogao pronaći razlog zašto brzi testovi uvijek pokazuju da mi je kćer pozitivna na koronu", rekla je njezina majka.

Škola je ipak oslobodila učenicu obveze testiranja, a ona se cijepila i s dvije doze.

"Mislili smo kako će to pomoći i neko vrijeme je imala svoju slobodu sve dok vlasti nisu uvele pravilo 2G Plus. Sad ponovno sve ispočetka. Eva sad može primiti i treću, odnosno booster dozu a onda ćemo imati mir dok ne dođe pravilo 2G plus – plus sa zvjezdicom", dodala je majka.