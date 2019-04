Predizborna kampanja pred izbore za Europski parlament u punom je jeku. Pitali smo stručnjaka kako on vidi sve što se događa u kampanji.

Gost Dnevnika Nove TV bio je profesor Tihomir Cipek koji je analizirao dosadašnji tijek kampanje i očekivanja predstojećih izbora. Kaže da mu dosadašnja kampanja izgleda kao kampanja za županijske izbore.

"Uglavnom se u vladajućoj stranci ide po županijama, tu se postavi jedan ministar iz te županije koji onda obećaje kako će, uz pomoć ministarstva, EU dobaviti novce i riješiti sve moguće probleme te županije", opisao je Cipek.

Za razliku od HDZ-ove kampanje gdje kandidati obilaze županije, SDP-ovi kandidati kampanju odrađuju svaki za sebe, kaže. "Tu i tamo se nekako susretnu, rijetko se susretnu. Ispada da svaki njihov kandidat vodi svoju osobnu, samostalnu kampanju", dodaje prof. Tihomir Cipek.

"Ni jedna ni druga stranka koje imaju najviše izgleda, prva pet mandata, druga tri mandata prema prognozama - ne pokreću europske teme. Građanima na kraju krajeva nije jasno zašto bi izašli na izbore, koja je funkcija Europskog parlamenta, kakav je odnos Europskog parlamenta i Europske komisije i ukratko - zašto nam treba Europska unija?", objašnjava Cipek.

Smatra kako nam Europska unija treba da bismo jačali naše državne institucije. "Država nisu samo simboli koji su važni - zastava i himna. Država su, između ostalog - pravosudne institucije, obrazovanje, zdravstvo... I sve je to ipak bolje ako je tu Europska unija involvirana", smatra Cipek.

Navodi stroga i jasna pravila koja postoje u slučajevima kad se dobivaju sredstva iz EU fondova: "I nećete imati sanitarne čvorove tri i četiri puta precijenjene, nego će oni imati realnu cijenu".

Mladi birači neinformirani

Za dosadašnju retoriku stranaka u kampanji smatra kako ona teško može privući mlade birače. "S jedne strane, mladi birači su neinformirani. S druge strane, njih bi mogla izvuću ti nekakva velika promjena ili nekakva velika kritika, obećanje nekakvog novog doba. Teško je obećati da će doći neko novo vrijeme, tako da se mladi birači onda priklanjaju onima koji im kažu da institucije ne valjaju, da EU ne valja i da sve to treba radikalno promijeniti. Tu je onda Živi zid koji tu ima svoju izbornu bazu", smatra.

Kaže da je mladima europski institucionalizam složen, no nitko im ga niti ne pokušava rastumačiti. Nema obrazovanja o Europskoj uniji, njezinom parlamentu niti štiti li nas EU od Kine, Rusije i tko su tu saveznici.

Na izborima je ključna izlaznost. Cipek kaže kako ne očekuje veću izlaznost od one na posljednjim europskim izborima.

"Tu je sjenka hrvatske politike pala i na europske izbore tako da se u toj situaciji ljudi ne snalaze pa očekujem izlaznost poput one na prošlim europskim izborima. Bitne bi trebale biti promjene u hrvatskoj politici da bi se izlaznost povećala, a onda je tu i europska politika koja bi to trebala poticati", kazao je Cipek.

Tome pridonose i unutarstranački sukobi. Cipek smatra da se i oni prelijevaju na kampanju. "S jedne strane imate unutar HDZ-a tihi sukob o kojem se glasno ne govori, između radikalnijeg desnog krila HDZ-a i predsjedništva te stranke. Dio ljudi je nezadovoljan listom za EU izbore, dio se već opredijelio za radikalne desne opcije koje su međusobno izrazito podijeljene, a nemaju velike šanse da tu prođu i uđu u parlament", smatra Cipek.

Za situaciju u SDP-u kaže kako se radi o personalnoj politici. Njihovi zastupnici u Europskom parlamentu su, tvrdi, korektno radili svoj posao. "Umjesto da kažu - to smo napravili u Eui parlamentu, zato vas molimo - glasajte za nas. No, to nismo čuli. Bave se svakodnevnim temama koje nas tište i iz tog kruga ne mogu izaći van", zaključio je Cipek.

