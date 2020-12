Predsjednik Zoran Milanović u petak je rekao da je odbio zastupati Hrvatsku u Europskom vijeću umjesto koronavirusom zaraženog Andreja Plenkovića zato što "tamo nije imao što raditi" jer se raspravljalo o pitanjima izvan ovlasti predsjednika i dodao da je premijer to prihvatio "najnormalnije".

Premijer Plenković nije sudjelovao na sastanku Europskog vijeća jer boluje od COVID-a, pa je Hrvatsku na tom sastanku zastupao slovenski premijer Janez Janša. Dvojica čelnika bila su u stalnom kontaktu tijekom tog susreta s kojeg je zbog koronavirusa izostao i estonski premijer.

Premijer je ponudio Milanoviću da zastupa Hrvatsku, što je on odbio zbog sadržaja tema o kojima se raspravljalo, a što je Plenković "najnormalnije prihvatio", rekao je predsjednik u petak u razgovoru za HRT. Dvojica čelnika dogovorila su se da će od Janše zatražiti da zastupa Hrvatsku.

Milanović je u petak rekao da on nema "što raditi" na sastancima Vijeća na kojem se raspravljalo o stvarima izvan njegovih ovlasti, a koje "kasnije završavaju na vladi ili u Saboru", pa bi samo bio glasnogovornik vlade, što nije njegov posao.

"Ili mogu, a tog sam se nagledao, doći tamo i pričati i praviti se pametan. Gledao sam kako otužno i jadno izgleda kad neki predsjednici bez izvršnih ovlasti ugrabe priliku jednom u pet godina mijenjati Slovaka ili Bugarina, ne možeš ih se otarasiti", kazao je Milanović.

Za taj dio Ustava odgovoran on osobno

Dodao je kako je za dio Ustava u kojem stoji da Hrvatsku u Europskom vijeću predstavljaju vlada i predsjednik sukladno ovlastima odgovoran on osobno jer je to pisao 2010. godine, pa podsjetio je da je Plenković na isti način jednom tako zastupao Bugarsku.

Za razliku od tog sastanka na vrhu EU-a na kojem se govorilo o stvarima izvan ovlasti predsjednika, Milanović je najavio da bi iduće godine trebao biti održan samit EU-NATO, na koji će ići jer je to situacija u kojoj predsjednik može zastupati Hrvatsku.

Komentirao velike brojke u Hrvatskoj

Na pitanje kako komentira veliki broj zaraženih u Hrvatskoj je rekao da ne zna zašto je to tako.

"Ni stručnjaci nemaju jasan odgovor, nemam ni ja. Slovenija je krenula mjesec dana ranije s mjerama pa su u istom problemu. Sada se čini da je puno ljudi po trgovačkim centrima. Ljudi i čekaju u redu, zajedno su u velikom broju", rekao je Milanović.

Sukob znanstvenika

O sukobu znanstvenika koji imaju oprečna mišljenja o tome kako se ponašati u ovoj situaciji kaže kako on zbunjuje građane.

"Ali ljudi se uglavnom ponašaju racionalno. Što se tiče znanstvenog savjeta, no ja tamo nisam vidio intenziviste. A ljudi umiru na respiratorima. To je profil od kojeg bih rado čuo savjet", naveo je Milanović koji smatra kako bi u znanstvenom savjetu trebali sjediti i psihijatri.

Kaže i kako bi posebnu pomoć trebalo pružiti onima koji su na prvoj crti borbe s koronavirusom. Navodi da je poznavao osobu koja si je prije tjedan dana oduzela život.

"Situacija je teška. Vidio sam da su nekakve povišice, ali to je premalo, to je smiješno. Oni koji su na prvoj crti dok to rade, zdravstveno osoblje, njima treba dati dvostruki prihod. To država može", istaknuo je Milanović.

Do sad neviđena situacija

Na pitanja o cijepljenju i gdje je granica između slobode građana i zaštite zdravlja ljudi, odgovara kako je ovakva situacija za sada još neviđena.

"Vidjeli smo što se dogodi kad roditelji ne cijepe djecu pa bukne zaraza. Ankete su zgodne i nezgodne, katkad lažne. Ispada da se 50 posto ljudi neće cijepiti. U Njemačkoj 70 posto ljudi hoće", rekao je Milanović i dodao da su neke aviokompanije su najavile restrikcije za one bez potvrde o cijepljenju.

"Nije u redu da se neki cijepe i preuzmu kakav god mali rizik bio, a neki drugi piju čajeve i vježbaju jogu i profitiraju na tuđem znoju, da se tako izrazim", rekao je Milanović.