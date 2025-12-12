Vlada Splitu daruje "Zagreb", a Butković predstavio odluku vezanu uz Croatia Airlines

Vlada je donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala Croatia Airlinesa s 92,38 na 248,38 milijuna eura.

"Povećanje temeljnog kapitala provest će se ulaganjem 70 milijuna eura ulaganjem u novcu i oko 78,8 milijuna eura na osnovu ulaganja u pravilno pretvorena potraživanja po postojećim zajmovima u temeljni kapital društva", rekao je na sjednici Vlade ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Povećanje temeljnog kapitala bit će provedeno u razdoblju od 2025. do 2027. godine, sredstva su za provedbu u 2025. osigurana su preraspodjelom, a za sljedeće dvije godine u planu i projekcijama državnog proračuna.

U tu svrhu u 2025. je predviđena dokapitalizacija pretvaranjem 43 milijuna eura potraživanja po postojećim zajmovima u temeljni kapital (pretvaranje dijela glavnica zajmova u temeljni kapital), radi čega će se izdati novih 43.000.000 dionica.

U 2026. predviđena je dokapitalizacija daljnjim pretvaranjem približno 43 milijuna eura potraživanja po postojećim zajmovima u temeljni kapital (pretvorba ostatka glavnica zajmova te obračunatih kamata na glavnice zajmova na dan dospijeća) te ulog u novcu u iznosu 35 milijuna eura, dok je u 2027. predviđena dokapitalizacija ulogom u novcu u iznosu 35 milijuna eura.

Time će temeljni kapitala Croatia Airlinesa s 92,38 milijuna eura biti povećan za približno 156 milijuna eura, na 248,38 milijuna eura.

Ministar Butković rekao je da se Croatia Airlines nalazi usred najvećeg projekta u svojoj povijesti, zamjene cjelokupne flote novim zrakoplovima Airbus 220.

"Zamjena flote počela je 2024. godine, a planirani završetak je u 2027. godini. Do kraja kolovoza ove godine isporučeno je šest od 15 novih zrakoplova", rekao je Butković.

Dodao je da su izazovi tranzicijskog razdoblja, dodatno pojačani problemima u globalnim lancima dobave i kašnjenjima u proizvodnji i isporuci novih zrakoplova, prouzročili dodatnu troškovnu izloženost Croatia Airlinesa.

Istaknuo je da je kompanija prije početka tranzicije imala pozitivne financijske rezultate te da Vlada kao većinski vlasnik donošenjem odluke o dokapitalizaciji stvara financijske pretpostavke kojima se osigurava provedba projekta tranzicije flote na novu flotu Airbus A220, kao i daljnji razvoj domaćeg avioprijevoznika.

Vlada je donijela i odluku o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2026. godini.

Splitu će se darovati Hotel "Zagreb" koji će postati centar za starije osobe

Gradu Splitu država će darovati Hotel „Zagreb”, smješten u kompleksu bivšeg vojnog odmarališta Duilovo, odlučila je Vlada na sjednici u petak, a ta će se nekretnina, na inicijativu Grada Splita, prenamijeniti u centar za starije osobe.

Time će se značajno unaprijediti kvaliteta života starije populacije Grada Splita te osigurati veći stupanj dostupnosti društvenih i socijalnih usluga toj osjetljivoj skupini stanovništva.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je da će se temeljem današnje odluke, a nakon što ime je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta uputio zaključak o pokretanju takve inicijative, osigurati pretpostavke za pokretanje svih potrebnih aktivnosti nadležnih državnih tijela radi ostvarenja projekta.

Bačić naglašava značaj Centra za društveni razvoj i poboljšanje kvalitete života starijih osoba na području Splita.

Vlada je donijela i odluku o doprinosu RH za održivo upravljanje vodnim resursima na području Županije Zapadnohercegovačke u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od dva milijuna eura.

Realizacija tog projekta od strateške je važnosti jer se njime osigurava stabilna i dugoročno održiva vodoopskrba za stanovništvo šireg područja Županije Zapadnohercegovačke te stvaraju preduvjeti za snažniji gospodarski rast i razvoj poduzetništva, kao i jačanje prekogranične suradnje područja Županije Zapadnohercegovačke i Imotske krajine.

Donesena je i odluka da se Organizaciji UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu donira 300.000 eura za programe žurne pomoći i ostale prioritetne programe.

Također, donesena je i odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog programa za mlade u Republici Hrvatskoj, za razdoblje do 2029. godine, a u stručnoj radnoj skupini za izradu dokumenta sudjelovat će predstavnici mladih, drugih tijela javne vlasti, akademske zajednice i civilnog sektora, u okvirima svojih djelokruga i kompetencija.

U Sabor upućen Konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o nadzoru državne granice

U Sabor je Vlada uputila i konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o nadzoru državne granice (EU) kojim se, među inim, propisuje nadležnost Vlade za donošenje odluke o ponovnom privremenom uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama ili nekim određenim dijelovima, u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti.

Vlada bi tu odluku donosila na prijedlog ministra unutarnjih poslova, a na prijedlog ministra nadležnog za zdravlje donosila bi odluku o privremenom ograničavanju kretanja preko graničnih prijelaza za pojedine kategorije putnika, ako je to nužno radi trenutačne zaštite javnog zdravlja.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da u konačnom prijedlogu zakona nema izmjena u odnosu na prvo čitanje u Hrvatskom saboru.

MUP se predloženim zakonom određuje kao nadležno tijelo koje izvješćuje Europski parlament, Vijeće i Europsku komisiju o ponovnom privremenom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama ili nekim određenim dijelovima.