Vlada pod pritiskom, traži se hitno uvođenje nove Uredbe: "To može dovesti do neplodnosti kod oba spola"

Međunarodni je dan bez plastičnih vrećica. Njihovo korištenje, iako se naplaćuju, ne opada.

“Možemo reći, što se tiče samog komada plastičnih vrećica koje su stavljene na tržište, da se podatak koji se voli jako koristiti od 2022. godine, kada je ta količina bila 118 komada po stanovniku, 2024. godine još uvijek održao tu negdje”, rekla je Sanja Radović, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Plastične vrećice - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Nešto bolji rezultati su kod vrećica stavljenih na tržište.

“Količina pada iz godine u godinu. Recimo, ukupna količina plastičnih vrećica je s nekih 3,5 tisuća tona iz 2022. godine u 2024. pala na otprilike nešto manje od 3 tisuće tona”, nadodala je Radović.

Plastične vrećice - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Građani svjesni štetnosti plastike. Izbjegavaju koliko je to moguće. Za dan bez vrećica gotovo nitko ne zna.

“Joj, žao mi je. A kaj da radim sada, žao mi je. Inače mi je muž na HŽ-u, pa dobijem ovakve vrećice na poklon”, rekla je Marija, Karlovac.

“Nekad da, nekad ne, ovisno. Ako ne uzmem nešto drugo, onda uzmem vrećicu kad kupujem nešto”, rekao je Stjepan, Kupinečki Kraljevac.

"U kolicima nosim platnene vrećice koje sam nekada dobila u firmi ili na poklon i zaista ih koristim jer kad mi dadu da uzmem ovu, ali nastojim maksimalno izbjeći to", rekla je Jasminka, Zagreb.

Plastične vrećice - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Plastične vrećice - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Plastične vrećice koristimo manje od 25 minuta, a njihovo razgrađivanje kada završe u prirodi traje peterostruko dulje.

Iz Zelene akcije upozoravaju da je mikroplastika pronađena u svakom testiranom čovjeku. Ističu kako sitne plastične čestice štetno utječu na zdravlje, osobito žena. Zato pozivaju Vladu da kao prioritet stavi zdravlje građana, a ne profit industrije, te da prihvati novu Uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu, koja bi trebala smanjiti količinu jednkratnih, teško razgradivih plastičnih ambalaža.

Plastične vrećice - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"To može dovesti do neplodnosti kod oba spola, spontanih pobačaja, ali i nekih drugih problema koji su povezani sa izloženošu endokrinim disruptorima koje sadrže kemikalije, odnosno kemijski aditivi koji se ododaju u plastiku. Stoga zahtijevamo od vlade i ministarstva da ne budu u klubu država članica EU koje uporno i sustavno ignoriraju ljudsko zdravlje i prioritiziraju profit industrije", rekla je Ana Marija Mileusnić, Zelena akcija.