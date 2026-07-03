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Novo istraživanje tvrdi

Ova sićušna stvorenja žive na našoj koži i polako se stapaju s nama

Piše B. V., 03. srpnja 2026. @ 10:41 komentari
Grinja Demodex folliculorum
Grinja Demodex folliculorum Foto: University of Reading
Grinje koje nastanjuju ljudske pore možda prolaze kroz evolucijsku promjenu i sve više ovise o ljudima za opstanak, otkriva najnovije istraživanje.
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