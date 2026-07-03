Ova sićušna stvorenja žive na našoj koži i polako se stapaju s nama

Gotovo svaka osoba nesvjesno nosi mikroskopska bića koja rijetko napuštaju naše tijelo. Sićušna grinja, Demodex folliculorum, u potpunosti ovisi o čovjeku, živeći u folikulima dlake na licu od rođenja do smrti. Znanstvenici sada smatraju da bi ta bliska povezanost mogla poticati evolucijsku promjenu, postupno pretvarajući tu vrstu iz ektoparazita u obligatnog simbiota koji ne može preživjeti bez svojega ljudskog domaćina.

Znanstvenici su sekvencirali genom grinje i otkrili opsežne prilagodbe povezane s njezinim zaštićenim životom unutar ljudskih pora.

"Otkrili smo da ove grinje imaju drukčiji raspored gena za dijelove tijela u odnosu na druge slične vrste zbog prilagodbe zaštićenom životu unutar pora. Te promjene u njihovoj DNK rezultirale su nekim neobičnim tjelesnim obilježjima i ponašanjima", pojašnjava biologinja Alejandra Perotti sa Sveučilišta Reading u Ujedinjenom Kraljevstvu, jedna od autorica istraživanja objavljenog u časopisu Molecular Biology and Evolution, prenosi portal Science Alert.

Navedeno istraživanje su zajednički vodili genetičar Gilbert Smith sa Sveučilišta Bangor u Ujedinjenom Kraljevstvu i biolog Alejandro Manzano-Marin sa Sveučilišta u Beču.

Grinja nema drugih staništa

Čovjek je jedino stanište grinje. Hrani se isključivo odumrlim stanicama kože i većinu svojega približno trotjednog životnog vijeka provodi u folikulima dlake. Dugačka svega oko 0,3 milimetra, njezino izduženo tijelo, skupine nogu i usni aparat savršeno su prilagođeni kretanju kroz folikule.

Grinje izlaze isključivo nakon mraka kako bi tražile partnera prije povratka u dubinu folikula.

Genom sveden na osnovne funkcije

Budući da D. folliculorum ima malo konkurencije, malo prirodnih neprijatelja i ograničen kontakt s drugim grinjama, njezin je genom znatno reduciran. Svaka noga pokretana je samo trima jedostaničnim mišićima, dok navedena vrsta ima najmanji broj gena koji kodiraju proteine zabilježen unutar svoje šire skupine srodnih grinja.

Autori studije su također utvrdili da su grinje izgubile gene povezane sa zaštitom od ultraljubičastog zračenja i s buđenjem tijekom dnevnog svjetla. Budući da same ne mogu proizvoditi melatonin, moguće je da se oslanjaju na melatonin koji ljudska koža otpušta u sumrak kako bi poduprla kretanje i razmnožavanje.

Neobično razmnožavanje i moguće koristi po ljudsko zdravlje

Muški reproduktivni organi pomaknuli su se prema prednjem dijelu tijela grinje, zbog čega se mužjaci moraju smjestiti ispod ženki tijekom parenja na dlakama tijekom noći. Znanstvenici su također utvrdili da grinje gube stanice tijekom prijelaza u odraslu fazu, što tumače kao rani evolucijski korak prema simbiozi. Studija je dodatno opovrgnula dugotrajnu pretpostavku da grinje nemaju anus.

Zoolog Henk Braig sa Sveučilišta Bangor i Nacionalnog sveučilišta San Juan u Argentini, isto tako jedan od autora navedenog istraživanja, naveo je i moguće koristi tog sićušnog simbionta po čovjekovo zdravlje.

"Grinjama se pripisivalo mnogo toga. Dugotrajna povezanost s ljudima mogla bi značiti da one također imaju jednostavne, ali važne korisne uloge, primjerice u održavanju pora na našem licu prohodnima", istaknuo je.