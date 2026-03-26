Kiša i olujni vjetar u Istri: Vatrogasci intervenirali 23 puta

Hladna fronta praćena obilnom kišom i olujnim vjetrom zahvatila je u četvrtak Istru zbog čega su pripadnici javnih vatrogasnih postrojbi imali 23 intervencije, koje se uglavnom odnose na uklanjanju stabala s prometnica, izvijestili su iz Vatrogasne zajednice Istarske županije.

Najviše intervencija zabilježeno je na području Umaga, gdje su u devet navrata pripadnici tamošnje vatrogasne zajednice uklanjali stabla u Babićima, Petroviji, Novigradskoj ulici i na cesti za Buje, a u jednom slučaju intervenirali su zbog zbrinjavanja limenih krovova sa zgrada.

U Buzetu je zabilježeno sedam intervencija vatrogasaca, uglavnom zbog uklanjanja stabala u Livadama, Brestu i Račkoj Vasi te u Poreču četiri puta, dok su u Rovinju evidentirane tri intervencije.

"Situacija na terenu je pod kontrolom i nema većih problema, a građani dobro surađuju i javljaju svaku eventualnu izvanrednu situaciju", kažu u Vatrogasnoj zajednici.

Istarska policija javlja kako su se tijekom jutra dogodile tri prometne nesreće - dvije na dionicama istarskog ipsilona i u Rapcu.

Na cesti Medaki-Baderna lakše je ozlijeđena osoba koja je vozilom udarila u zaštitnu ogradu, dok na dionici Lupoglav-Cerovlje u slijetanju vozila izvan kolnika nije bilo ozlijeđenih. Ni u Rapcu nitko nije stradao u slijetanju vozila izvan kolnika.

Tijekom jutra policija je zaprimila dojavu kako se na području Buzeta uslijed jakog vjetra telekomunikacijski stup nagnuo nad prometnicu zbog čega je onemogućen promet. Dežurne službe hitno su reagirale pa je promet ubrzo normaliziran.

Kolnici su mokri i skliski na većem dijelu poluotoka, a zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Stoga pozivamo vozače na oprez, poručili su iz istarske policije.