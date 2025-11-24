Otkriveno kako napreduju radovi na privremenom prometnom rješenju kod Vjesnika

Zagrebačke ceste u ponedjeljak su nastavile s radovima na privremenoj regulaciji prometa na Slavonskoj aveniji zbog požara Vjesnikovog nebodera, posao ide po zacrtanom planu i za sada je završeno oko 40-tak posto ukupnih radova, rekli su iz gradske uprave.

"Treći je dan radova na proširenju Slavonske avenije radi omogućavanja ovog provizorija (privremenog rješenja). Što se tiče dinamike, radovi nam idu po zacrtanom planu, za sada smo nekih 40-ak posto ukupnih radova završili. Probijen je proboj, upravo se betonira, proširenje je napravljeno, veći dio njega je uređeno i nasipano kamenim materijalom. Otok smo suzili na raskrižju sa Savskom cestom", rekao je medijima Marko Velzek, zamjenik pročelnika zagrebačkog Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.

Također, dodao je, rubnjaci su položeni i pripremljen je novi temelj za semaforski uređaj.

Velzek je najavio da u srijedu planiraju zamijeniti semaforski stup na tom raskrižju.

"I za sada, kao što smo rekli, sedam do deset dana objektivni je rok radova. Držimo se toga i zahvaljujemo se svima na strpljenju zbog gužvi u prometu vozila. Molimo još malo za strpljenje da se to stigne završiti", poručio je zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet.

Radovi na novom prometnom rješenju počeli su u subotu, 22. studenoga.

Zbog zatvorenog podvožnjaka na Slavonskoj aveniji koja je jedna od glavnih gradskih prometnica, i radova na novoj prometnoj regulaciji, velike su prometne gužve i kolone. Radovi na privremenom rješenju izvode se kako bi se povećala protočnost prometa na dvije trećine uobičajenog kapaciteta.

Novo prometno rješenje uključuje izgradnju premosnice za dvije trake prema istoku, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.

Na Savskoj cesti neće se ništa mijenjati, a u Slavonskoj će se povećati trajanje zelenog svjetla. Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi.

Iz Gradske uprave pozivaju Zagrepčane da gdje god mogu, putuju javnim prijevozom.

Od danas autobusna linija 107 Jankomir- Žitnjak ima prioritetni prolazak Slavonskom avenijom na potezu od Selske do Savske.

Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu i promet Andro Pavuna rekao je da će policija propuštati autobus što znači da će prometovati 10 do 15 minuta brže nego sada, a povećat će se i broj polazak te je građane pozvao da se što više koriste javnim prijevozom.