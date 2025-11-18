Šef vatrogasaca otkrio kakva je situacija u Vjesnikovom neboderu: "Raskapamo dijelove..."

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je Hini u utorak kako je situacija s požarom u Vjesnikovu neboderu iza 13 sati stabilna i pod nadzorom, malo vatre ima na zadnjem katu i nešto dima, a vatrogasci gase požar iznutra.

"Malo vatre ima na zadnjem katu. Raskapamo dijelove požarišta da ne bi zaostala vatra i gasimo požar iznutra. Ima nešto dima na zadnjem katu ali rješavamo. Situacija je stabilna i pod kontrolom", istaknuo je u izjavi Hini zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.

Ističe da u ovom trenutku požar gasi 80 vatrogasaca. Na terenu je i policija, a ponovno je pušten tramvajski promet.

Požar u Vjesnikovom neboderu na uglu Slavonske avenije i Savske ceste planuo je sinoć oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada se ne zna.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić obišao je danas požarište Vjesnikova nebodera. U izjavi medije pojasnio je što se sve točno nalazilo u zgradi Vjesnika, potvrdivši da je požar dohvatio određene arhive državnih ministarstava, a da su mnogi katovi u neboderu bili prazni.

"Tu je u jednom dijelu bila arhiva Ministarstva rada i Ministarstva financija odnosno Porezne uprave. Brojni katovi bili su prazni, u njima nije bilo ništa. Ono što je dobro je da dodatan dio kompleksa zgrade u kojemu Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ima svoje slobodne prostore nije izgorio", rekao je Bačić.

Istaknuo je kako je Republika Hrvatska suvlasnik u ovoj zgradi s još pet pravnih osoba te napomenuo da bi zgrada Vjesnika trebala biti obnovljena.

"Naša namjera je da čim se steknu uvjeti i utvrdi kakvo je stanje konstrukcije da se krene u obnovu ili uređenje same zgrade. Ona je već sada zahtijevala uređenje te smo u postupku i razgovoru s ostalim suvlasnicima kako zgradu obnoviti i urediti", dodao je ministar Bačić.

Iz Policijske uprave zagrebačke priopćili su ranije danas da je OKC PU dojavu o požaru zaprimio sinoć u 23:08 sati, na teren su odmah izašle sve žurne službe, a policija je osigurala mjesto događaja.



Požar je bio vidljiv na zadnjim katovima te se proširio na još nekoliko katova zgrade, dodali su iz PU. Nakon što požar bude ugašen, odnosno steknu se uvjeti, obavit će se očevid.