Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
IMA JOŠ VATRE

Šef vatrogasaca otkrio kakva je situacija u Vjesnikovom neboderu: "Raskapamo dijelove..."

Piše Hina, 18. studenoga 2025. @ 14:23 komentari
Vjesnikov neboder
Vjesnikov neboder Foto: Darko Tomas/Cropix
Požar još uvijek gasi 80 vatrogasaca, potvrdio je zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca.
Najčitanije
  1. Zavod za zapošljavanje
    IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA

    Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
  2. Požar u Vjesnikovom neboderu - 6 0:25 24
    Buktinja

    Drama u Vjesnikovu neboderu: "Požar se agresivno širi vertikalno, krhotine otpadaju sa zgrade"
  3. Početak požara u Vjesnikovu neboderu
    Vjesnik u plamenu

    VIDEO Pogledajte snimku: "Ovako je počeo požar u neboderu"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Državni vrh u Vukovaru, grad pun ljudi: Obilježava se Dan sjećanja
Dan sjećanja
FOTO Kolono sjećanja u Vukovaru i Škabrnji: "Ovdje smo svi jednaki"
Tisuće ljudi u koloni sjećanja u Vukovaru: "Danas je ovdje mirno, dostojanstveno i svečano"
34. obljetnica stradanja
Tisuće ljudi u koloni sjećanja u Vukovaru: "Danas je ovdje mirno, dostojanstveno i svečano"
Reporter Domagoj Mikić ispred Vjesnika
Jedan vatrogasac ozlijeđen
Reporter Dnevnika Nove TV o situaciji na požarištu: "Radi se nadljudskim naporima, pozvani su i lokalni DVD-ovi"
Zapovjednik JVP Zagreba: Još malo vatre ima na zadnjem katu Vjesnikova nebodera
IMA JOŠ VATRE
Šef vatrogasaca otkrio kakva je situacija u Vjesnikovom neboderu: "Raskapamo dijelove..."
Požar u Vjesnikovu neboderu nije ugrozio funkcioniranje porezne uprave
OGLASILI SE
Porezna skladištila dokumente u Vjesnikovom neboderu: Otkriveno je li ugroženo funkcioniranje
Zima 2025./2026.: Hladan početak i mogući snijeg u Europi nakon ranog stratosferskog zagrijavanja
Severe Weather
Meteorolozi dali dugoročnu prognozu: Polarni vrtlog i La Niña donose hladniju zimu od očekivane
IMAŠ PRAVO Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
Požar na vrhu Vjesnikova nebodera: Diže se gusti dim
Buktinja
Drama u Vjesnikovu neboderu: "Požar se agresivno širi vertikalno, krhotine otpadaju sa zgrade"
VIDEO Pogledajte snimku: "Ovako je počeo požar u neboderu"
Vjesnik u plamenu
VIDEO Pogledajte snimku: "Ovako je počeo požar u neboderu"
Pogledajte kako izgleda neboder Vjesnika nakon dramatične noći
Gašenje još traje
FOTO Još padaju krhotine s Vjesnika: Pogledajte kako izgleda neboder nakon dramatične noći
Siniša Jembrih o buktinji u Vjesniku
Siniša Jembrih
Šef vatrogasaca o buktinji u Vjesniku: "Još gasimo, nešto je zanimljivo..."
Oluja pogodila sjever Hrvatske! Vjetar srušio drveće i stup
Vatrogasci intervenirali
Oluja pogodila sjever Hrvatske! Vjetar srušio drveće i stup
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
IMAŠ PRAVO Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
Požar na vrhu Vjesnikova nebodera: Diže se gusti dim
Buktinja
Drama u Vjesnikovu neboderu: "Požar se agresivno širi vertikalno, krhotine otpadaju sa zgrade"
VIDEO Pogledajte snimku: "Ovako je počeo požar u neboderu"
Vjesnik u plamenu
VIDEO Pogledajte snimku: "Ovako je počeo požar u neboderu"
show
Vivian Wilson mamila poglede na modnoj reviji u Los Angelesu
gradi svoj put
Znate li čija je ovo kći? Tata joj je svjetski moćnik čijeg se prezimena odrekla
Kako je Laura Gnjatović izgledala prije pet godina?
pogled unatrag
Pogledajte kako je naša misica izgledala prije pet godina, sad je jasno zašto slovi za favoritkinju
Deni Karadža u osmoj epizodi showa Supertalent
''meni si 10/10''
Poslušajte što je to rasplakalo Maju Šuput: ''Zabio si mi nož u srce!''
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Jedan tihi pokazatelj u krvi može predvidjeti demenciju desetljećima prije simptoma!
Alarmantni rezultati nove studije
Jedan tihi pokazatelj u krvi može predvidjeti demenciju desetljećima prije simptoma!
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
Piše psihologinja
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
zabava
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
Ups...
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Čovječe…
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Ovakva kupaonica postoji samo u Bosni! Pogledajte neuobičajeni dizajn
Dosjetljivo
Ovakva kupaonica postoji samo u Bosni! Pogledajte neuobičajeni dizajn
tech
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
Što to točno znači?
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
Trebamo li puniti mobitele na 100 posto? Evo što kažu stručnjaci
Dobro je znati
Trebamo li puniti mobitele na 100 posto? Evo što kažu stručnjaci
sport
Pogledajte što je cnogorski policajac napravio kada se ispred njega pojavio Zlatko Dalić
hns objavio
Pogledajte što je crnogorski policajac napravio kada se ispred njega pojavio Zlatko Dalić
FOTO Hrvatski ultrasi odgovorili Crnogorcima: "Oprosta nema!"
PODIGLI PORUKU
FOTO Hrvatski ultrasi vulgarno odgovorili Crnogorcima: "Oprosta nema!"
Scene od kojih ćete se naježiti! Modrić ulazio u igru, a crnogorski navijači napravili su ovo
hodajuća legenda
VIDEO Scene od kojih ćete se naježiti! Modrić ulazio u igru, a crnogorski navijači napravili su ovo
tv
U dobru i zlu: Mora nešto skinuti s duše
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Mora nešto skinuti s duše
Kumovi: Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
KUMOVI
Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
Skrivena sudbina: Sve ga boli – probudio se pored kreveta svoje kćeri
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Sve ga boli – probudio se pored kreveta svoje kćeri
putovanja
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Za svačiji džep
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Rakija "liječi sve bolesti": 5 stvari koje niste znali o najpopularnijem piću s Balkana
Vatrena voda
Rakija "liječi sve bolesti": 5 stvari koje niste znali o najpopularnijem piću s Balkana
Titula jednog od najljepših sela na svijetu donijela im je samo probleme: "Više nemamo privatnosti, a turisti ništa ne troše"
Filmski ugođaj
Titula jednog od najljepših sela na svijetu donijela im je samo probleme: "Više nemamo privatnosti, a turisti ništa ne troše"
novac
Von der Leyen pozvala zemlje EU-a na 135 milijardi eura potpore Ukrajini: "Ne postoje jednostavna rješenja”
raste pritisak
Von der Leyen pozvala zemlje EU-a na 135 milijardi eura potpore Ukrajini: "Ne postoje jednostavna rješenja”
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
lifestyle
Terra ima novu božićnu kolekciju
Jednostavna, a toliko efektna
Pogledajte ovu božićnu kolekciju, ne znamo bismo li je poklonili ili ostavili samo za sebe
Ulična moda Zagreb u minici i visokim čizmama
I ženstvene čizme
Prva minica zagrebačke špice: Kombinacija s tankim najlonkama koju je teško ne primijetiti
Hlače od samta su veliki trend ove sezone
GLASAJTE U ANKETI
Tople hlače hit su ove jeseni - hoćete li ih nositi? Pronašli smo i 10 modela koji bi vam se mogli svidjeti
sve
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Za svačiji džep
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Pogledajte što je cnogorski policajac napravio kada se ispred njega pojavio Zlatko Dalić
hns objavio
Pogledajte što je crnogorski policajac napravio kada se ispred njega pojavio Zlatko Dalić
FOTO Hrvatski ultrasi odgovorili Crnogorcima: "Oprosta nema!"
PODIGLI PORUKU
FOTO Hrvatski ultrasi vulgarno odgovorili Crnogorcima: "Oprosta nema!"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene