Iako su uslijed koronakrize zaposleni zbog povećanog opsega posla, brojne spremačice i drugo nenastavno osoblje u srednjim školama uoči blagdana moglo bi ostati bez posla, a time i bez božićnice od 1500 kuna.

Nakon što je odlučeno da srednje škole prelaze na online nastavu, dio nenastavnog osoblja zaposlenog na određeno vrijeme tako bi mogao ranije ostati bez posla, a samim time i bez božićnice.

Kako doznajemo u Sindikatu hrvatskih učitelja, riječ je o praksi koja je bila uobičajena i prije epidemije. Neke su škole tako prošle godine od Ministarstva dobile obavijest kako "sa zaposlenicima s kojima je zasnovan radni odnos temeljem Ugovora do 60 dana, radni odnos može trajati najduže do 23. prosinca 2019. godine te nemaju pravo na isplatu božićnice".

Mnogi se pitaju hoće li se takva praksa nastaviti i ove godine, a iz Ministarstva poručuju kako nisu davali uputu vezano uz isplatu božićnica.

Redakciji portala DNEVNIK.hr javila se spremačica u jednoj srednjoj školi koja je zaposlena zbog potražnje za radnicima u koronakrizi, a ugovor joj traje "najduže do 6. siječnja 2021.".

Nakon što je donijeta odluka kako srednje škole prelaze na online nastavu iz škole su je obavijestili kako će bez posla ostati već krajem ovog tjedna, a time i bez božićnice u iznosu od 1500 kuna.

"To nam je jedini prihod u kući"

"Budući da je donesena odluka da sve škole od sljedećeg tjedna idu na online program, mene i kolegicu, koja je također zaposlena pod istim uvjetima kao i ja, žele poslati kući. Oboje imamo nezaposlene muževe i djecu koja još idu u osnovnu školu i to nam je jedini prihod u kući. I sad kad smo tako blizu da dobijemo božićnicu, da nam koliko toliko popravi kućni budžet i da imamo dostojanstven Božić, sad nećemo dobiti ni to. Djeca nam se vesele darovima, ali nažalost, nećemo im to moći priuštiti", priča naša sugovornica koja je željela ostati anonimna.

Napominje i kako unatoč tome što je nastava prebačena online, to ne znači da bi spremačice i domari sjedili skrštenih ruku jer tek sad za njih počinje posao. Zimski praznici često se koriste kako bi se u školama obavila veća čišćenja i napravili potrebni popravci.

Nejednaki uvjeti rada

Zbog problema zabrane zapošljavanja nastavnog i nenastavnog osoblja, neisplate regresa i božićnice zaposlenima na određeno vrijeme te nejednakih uvjeta rada zaposlenika s ugovorima na određeno te velike potrebe za dodatnim zapošljavanjem u sustavu odgoja i obrazovanja Sindikat hrvatskih učitelja obratio se i Uredu pučke pravobraniteljice.

Iz ureda im je poručeno kako je od Vlade zatraženo preispitivanje odluke o zabrani zapošljavanja, osobito „obzirom na aktualno stanje i upute koje su dane osnovnim i srednjim školama od strane HZJZ-a te MZO-a za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19“.

O svemu navedenom obratili smo i Ministarstvu obrazovanja iz kojeg poručuju kako nisu davali upute vezano uz isplatu božićnica.

"U slučaju potrebe zapošljavanja radnika školske ustanove na određeno vrijeme, stav je da se zapošljavaju osobe za vrijeme dok stvarna potreba za radom radnika postoji"; kažu u Ministarstvu.