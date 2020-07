Dva dana nakon velikog nevremena, Zagreb je u nedjelju navečer opet plivao. Osim poplava, dio Zagrepčana ovih dana muči i buka. Opsežni radovi na Mostu mladosti izvode se u tri smjene, odnosno 24 sata na dan.

Buka koja ne prestaje ni noću izludjela je građane koji žive u blizini zagrebačkog Mosta mladosti, na kojem se odvijaju radovi u tri smjene. Radovi su počeli prije mjesec dana, a trajat će godinu dana.

Olivera Belinić, jedna od Zagrepčanki koja živi u susjedstvu, kaže da spavanja nema.

"Mjesec dana živimo pod strašnom bukom, spavanja nema, živci popuštaju. Stanovnici Šišićeve ne spavaju. Pri kraju smo sa živcima. Godinu dana je dugo za izdržati, dosta je i nakon tri dana", navela je Belinić.

"Buka je od 22 sata do jutra. Pauza je negdje od tri do pet sati u noći. Kad bi čovjek najljepše zaspao, treba ići na posao - buka je", dodala je Belinić i istaknula da je ista stvar i kad se radni ljudi vraćaju s posla oko 15 sati pa sve do večeri, do 19 ili 20 sati.

Tisuće ljudi su na Utrinama. "Imamo viber grupu i grupu Utrina Polis i Utrina info i pomoć, ljudi koji ovdje žive su starosjedioci, ja sam tu 33 godina, ima ih i koji su duže", navodi Belinić.

Mjerili razinu buke

Kaže kako su mjerili razinu buke. "Mjerila sam s kolegom u 15 sati danas kad sam došla s posla nivo buke, uz promet koji se odvija jednom trakom bilo je od 90 do 120 ili 130, a po noći to bude i više. Kolegica je mjerila - 120, 110 decibela. Onda je to još i glasnije i čuje se jače jer nema prometa", istaknula je Belinić i dodala da su zvali i policiju i kontaktirali Grad Zagreb.

"Iz Grada su nam rekli da radna dozvola postoji za 24 sata", objasnila je Belinić. "Policija je zvana, oni papire imaju. Tu se opet remeti noćni mir, nije problem po danu, treba raditi, ali noć...", rekla je.

Iz tvrtke, izvođača radova najavili su obustavu najbučnijih radova tijekom noćnih sati.

"Neka rade bez buke, bez vodenog rezača betona. On najviše izaziva buku. To je prestrašno. To je takav zvuk koji uđe u uho i kad prestanu bušiti, vi imate dojam da oni još uvijek rade", istaknula je Belinić.

